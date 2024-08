'Aanslag is laffe daad die hele buurt raakt', burgemeester sluit huis

Burgemeester Mark Buijs van Roosendaal is absoluut niet te spreken over de veroorzaker(s) van een explosie, zaterdagnacht bij een huis aan de Desmijndijk in Roosendaal. "Zo'n laffe daad om andere mensen uit de buurt hiermee ook te treffen." De burgemeester heeft de woning in Roosendaal per direct voor vier weken gesloten. Bij de voordeur is vermoedelijk een vuurwerkbom ontploft.

De voorgevel van het huis raakte beschadigd. Ook onder meer andere huizen en auto's hebben schade opgelopen, meldt de gemeente nu. De explosie werd rond tien voor half twee gemeld. Eerder maakte de politie bekend dat 'de aanleiding van de ontploffing vermoedelijk in de relationele sfeer ligt'. Buijs kan dit niet bevestigen: "De politie is dit aan het onderzoeken." Volgens hem kan het ook nog gaan om een vergissing en hebben de daders mogelijk het verkeerde huis te pakken gehad. “Het is de vraag of het zo bedoeld was”, zegt hij hierover.

“Deze explosie kwam echt onverwacht.”

De burgemeester heeft het besluit om het huis op slot te doen genomen vanwege een 'ernstig gevaar voor de openbare orde'. Buijs: "In het verleden heeft er wel wat gespeeld bij dit specifieke huis, maar dan heb je het over een jaar of zeven geleden. Natuurlijk gebeurt er altijd wel wat, maar deze explosie kwam echt onverwacht." Buijs was donderdag in de buurt, met agenten, buitengewone opsporingsambtenaren en vertegenwoordigers van een woningcorporatie. “Ik ben onder de indruk van wat buurtbewoners mij vertellen en begrijp dat deze gebeurtenis enorme inbreuk maakt op het veiligheidsgevoel in de wijk. Deze knal is letterlijk en emotioneel hard ingeslagen.”

"Dit had heel anders af kunnen lopen, dit is zo laf."