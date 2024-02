Sluiting drugspand afgewezen: problemen bewoner onvoldoende meegewogen

De gemeente Oosterhout heeft opnieuw een rechtszaak verloren over het sluiten van een drugspand. De rechter vindt dat de burgemeester te weinig rekening heeft gehouden met de geestelijke problemen en gokverslaving van de man die in het huis woont. De rechter vond ook dat het voor de openbare orde en veiligheid niet nodig is om het huis op slot te doen.

Bij een inval in de woning in september vorig jaar werden onder andere een cocaïnepers, aluminium bakken, kleine weegschalen en een persplaat gevonden. Daarna wilde burgemeester Mark Buijs (VVD) van Oosterhout de woning sluiten. De man stapte daarna naar de voorzieningenrechter om de sluiting aan te vechten.

Mentale problemen

De uitspraak van die rechtszaak verscheen deze week. De man heeft te maken met ‘serieuze geestelijke problemen. Hij heeft gokschulden en is verwezen naar de verslavingszorg van de ggz om hem daarvan af te helpen.

Als de sluiting door de gemeente doorgaat, zegt het woonbedrijf de huur op. De man is bang dat hij daarna op een zwarte lijst komt te staan. De rechter deelt die zorg: "Het zal bijzonder lastig zijn een andere woning in de regio te huren.” De rechter vindt dat de burgemeester hiermee te weinig rekening mee heeft gehouden.

Niet gedeald

De rechter gaat ook in op de gevonden spullen. Zo is volgens de rechter niet duidelijk waarvoor de aluminium bakjes en weegschaaltjes zijn gebruikt. “Andere spullen, zoals folie, tape en zaklampen, komen in veel woningen voor en zijn niet direct te koppelen aan handel in drugs of productie daarvan.”

Volgens de rechter waren er geen aanwijzingen dat er in het huis drugs werden gemaakt of dat er werd gedeald. Als dat wel zo was, had de schending van de openbare orde zwaarder meegewogen.

Na deze uitspraak van de rechter, is de zaak terugverwezen naar de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Oosterhout. Het is nog niet bekend of de man definitief in het huis mag blijven of dat de sluiting later toch mag doorgaan. Ook is nog niet bekend of het woonbedrijf de huur gaat opzeggen. Verder kan het Openbaar Ministerie de man nog gaan vervolgen.

