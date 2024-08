Huis wordt gesloten na ontploffing bij voordeur, schade aan andere huizen

Een huis aan de Desmijndijk in Roosendaal wordt per direct gesloten door de burgemeester nadat er zaterdagnacht een vermoedelijke vuurwerkbom explodeerde bij de voordeur. De voorgevel van het huis raakte daarbij beschadigd. Ook andere huizen hebben schade opgelopen, meldt de gemeente nu.

Eerder meldde dat de politie dat 'de aanleiding van de ontploffing in de relationele sfeer ligt'.



Sluiting

De sluiting duurt vier weken. De burgemeester neemt het besluit nu vanwege een 'ernstig gevaar voor de openbare orde'.

“Ik ben onder de indruk van wat de buurtbewoners mij vertellen en begrijp dat deze gebeurtenis enorme inbreuk maakt op het veiligheidsgevoel in de wijk. Deze knal is er letterlijk en emotioneel hard ingeslagen", zegt Buijs in een verklaring.

"Ik zet deze maatregel in voor de fysieke veiligheid en het veiligheidsgevoel voor alle betrokkenen. Het is dan ook geen strafmaatregel maar een beschermende maatregel."