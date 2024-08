Bedreigen, schelden en intimideren: huurder mag uit huis worden gezet

Een huurder van woningcorporatie Stadlander in Bergen op Zoom moet zijn appartement binnen een maand verlaten. De rechtbank in Breda heeft dit vrijdag bepaald. De man betrok de woning in januari en veroorzaakte vervolgens continu overlast. Volgens de rechter heeft hij zich niet als een goed huurder gedragen. Medebewoners en personeel van Stadlander voelden zich bedreigd.

De huurder staat al zeven jaar onder bewindvoering. Zijn geld en andere bezittingen worden door een bewindvoerder beheerd. Hij woont sinds 11 januari in een appartement aan de Burgemeester Stulemeijerlaan in Bergen op Zoom. Vanaf het begin viel de man andere bewoners van het complex lastig. Hij schold ze uit, veroorzaakte herrie en zette zijn spullen op de gang.

Ook bedreigde en intimideerde hij medewerkers van de woningcorporatie. Een van de medewerkers heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie en zit als gevolg van het gedrag van de man thuis. Verder besloot Stadlander om het kantoor te beveiligen.

De woningcorporatie heeft de man in diverse gesprekken en brieven gewezen op zijn gedrag. Hem is toen ook duidelijk gemaakt dat hij zijn woning kon kwijtraken, wanneer hij zijn leven niet zou beteren.

In juni is hem gevraagd vrijwillig de huurovereenkomst op te zeggen. Toen hij ook hiervoor niet gevoelig was, spande Stadlander een kort geding aan. Dat diende twee weken geleden. “Zulke extreme bedreigingen als deze hebben we nog niet eerder meegemaakt”, vertelde de advocaat van de woningcorporatie toen.

'Een tikkende tijdbom'

Deze vrijdag maakte de rechtbank bekend dat de man uit zijn huis gezet mag worden. Maar ook dat de huurder dertig dagen de tijd krijgt om ondertussen een andere woonruimte te vinden.

De man erkende tijdens de zitting dat zijn agressie een probleem is en zei ook dat hij ‘een tikkende tijdbom’ was. Hij verklaarde dat hij best zijn woning wil verlaten, maar alleen als hij zevenduizend euro van Stadlander krijgt en een nieuwe woonplek. Dat bedrag zegde de rechter niet toe en hij moet op zoek naar een andere woonruimte.