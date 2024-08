Moeder verdacht van poging doodslag op haar ongeboren kind: ‘Unieke zaak’

Een 39-jarige moeder uit Rijsbergen wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling op haar ongeboren kindje. In de laatste vijf maanden van haar zwangerschap gebruikte ze onder andere de zogenoemde zombiedrug flakka en onttrok ze zich aan instanties zoals de GGZ. Volgens de rechter en de officier van justitie gaat het om een unieke zaak.

De 39-jarige moeder meldde zich samen met haar baby vrijdagochtend in de rechtbank. Vanuit de gevangenis was ze naar Breda gebracht. De rechter was verrast dat de baby erbij was en vond dat geen goed idee. Afspraken en controles

“De rechtbank is niet ingericht voor een baby en daarom zijn moeder en kind nu niet in de zaal”, zei de rechter. “Ik heb kort met mevrouw gesproken. Het gaat volgens haar goed met haar en haar dochter. Ze wil heel graag naar een plek buiten de gevangenis met haar baby.” De vrouw zit samen met haar paar maanden oude baby vast in een zogeheten 'moeder kind cel' vanwege drugs- en alcoholgebruik tijdens haar zwangerschap. Justitie verdenkt de vrouw van poging tot doodslag, dan wel zware mishandeling, op haar toen nog ongeboren kindje. De verdenking is gebaseerd op het feit dat ze GHB, flakka en alcohol gebruikte, zo werd duidelijk in de rechtbank. Dat moeder en dochter wel samen in een cel verblijven, terwijl moeder het ongeboren kind in gevaar zou hebben gebracht, komt volgens een woordvoerder van het OM doordat het gevaar voor het kind is geweken. Het gevaar lag bij het gebruik van drugs tijdens de zwangerschap. Het kind staat wel onder toezicht. Moeder en kind hebben volgens de woordvoerder recht om samen op te groeien.

Wat is flakka? Flakka is een drug die in West-Brabant en Zeeland populair is, schrijft het Trimbos Instituut. Het middel zorgt in eerste instantie voor een stimulerend en euforisch effect. De bijnaam van deze drug is niet voor niets: ‘zombiedrug’. Dat komt omdat het middel zorgt voor schokkerige bewegingen, hallucinaties, verhoogde bloeddruk en hartslag en sterke rusteloosheid.