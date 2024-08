Bredanaar (79) vervolgd voor het helpen bij zelfdoding met 'Middel X'

Een man van 79 uit Breda wordt vervolgd omdat hij een vrouw uit Bodegraven zou hebben geholpen toen ze een eind aan haar leven wilde maken. Ze deed dat met het zelfdodingspoeder Middel X. Vorige maand werden een vrouw van 74 uit Amersfoort en een man van 76 uit Apeldoorn veroordeeld tot een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor het in omloop brengen van het poeder.

De man uit Breda wordt ervan beschuldigd dat hij de vrouw in november 2021 heeft aangezet tot zelfdoding. Ook wordt hem verweten dat hij de hulpverlening buiten de deur heeft gehouden. Zo kon de vrouw door niemand weerhouden worden om haar leven te beëindigen. Hierbij maakte ze gebruik van Middel X, dat kon worden besteld via de website van de omstreden Coöperatie Laatste Wil (CLW). In 2022 werd aangifte gedaan. Familie was er achter gekomen dat de vrouw geregeld contact had met de Bredanaar, D. Hij staat deze middag voor het eerst (pro forma) voor de rechtbank in Den Haag.

D. is in zijn woonplaats overigens erg actief als vrijwilliger. Voor zijn inzet voor onder anderen ouderen werd hij twee jaar geleden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het is niet bekend of de man in de aanloop naar het overlijden van de vrouw uit Bodegraven contact heeft gehad met de nu 30-jarige Alex Schot. Deze Eindhovenaar werd vorig jaar veroordeeld tot 3,5 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk, wegens de verkoop van Middel X. Schot verkocht het middel zeker 1600 keer, waarna tien mensen overleden. Het was de eerste rechtszaak in ons land die draaide om Middel X.

Eerder dit jaar stonden zeven mensen voor de rechter, omdat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie (CWL), die tot doel had hulp te bieden bij zelfdoding. Minstens één van hen had het poeder gekregen van Schot. Twee verdachten werden veroordeeld, vier anderen werden vrijgesproken. Een andere verdachte had nog voordat de rechter uitspraak kon doen een eind aan zijn leven gemaakt.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chatten via en 113.nl.

