Verdachte verkoop zelfmoordpoeder stapt zelf uit het leven, strafzaak stopt

Tom de M. (77) uit Castricum is overleden. Hij wordt verdacht van het verkopen van middel X. Een man uit Vinkel stierf een gruwelijke dood nadat hij dit zelfmoordpoeder had ingenomen. Tom de M. had hem het middel X geleverd en zou volgende week horen of de rechtbank hem zou veroordelen voor hulp bij zelfdoding. Dat wachtte hij niet af en maakte een einde aan zijn leven. Justitie gaat daarom stoppen met de strafzaak tegen hem.

Tom de M. stond op 25 juni terecht in de rechtbank in Breda. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een gevangenisstraf van 2,5 jaar tegen hem, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De Castricummer werd ervan verdacht dat hij het dodelijke middel X via internet verkocht. Justitie linkte hem aan zeven sterfgevallen. Het OM heeft de nabestaanden van deze personen op de hoogte gebracht.

Gruwelijke dood

Een 33-jarige man uit Vinkel nam in 2021 het zelfmoordpoeder middel X in. Hij stierf vervolgens een gruwelijke dood. Zijn familie dacht eerst dat hij 'alleen maar' een auto-ongeluk had gehad. Maar in het ziekenhuis wist hij nog net te vertellen dat hij het zelfmoordpoeder had ingenomen.

Na de inname van middel X belandde de jonge man uit Vinkel in het ziekenhuis, waar ingrepen van de artsen even leken te werken. Uiteindelijk bezweek hij echter na een hartinfarct toch aan het middel.

De familie heeft geleden onder zijn zelfmoord. Zijn moeder had het idee dat hij net weer aan het opkrabbelen was na een depressieve periode en zin had in zijn nieuwe baan. Daarom was het een grote schok dat hij toch middel X had genomen, dat hij eerder had besteld bij Tom de M.

Meer sterfgevallen

De 33-jarige man uit Vinkel was niet de enige die overleed door het zelfmoordpoeder van De M. Ook een vrouw uit Berkel-Enschot en een man uit Breda bestelden het middel bij hem en overleden. Daarnaast kan justitie vier andere zelfmoorden in Nederland rechtstreeks koppelen aan de leveringen van de inmiddels 77-jarige man.

Volgens justitie hadden zeker 223 mensen via de website van Tom de M. een bestelling geplaatst en zou de man 74.400 euro hebben verdiend aan de strafbare handel. "Verdachte sprong zeer lichtvaardig om met het leven van anderen," zei de officier van justitie tijdens de zitting vorige week.

Goed ingepakt

Tom de M. verstuurde de pakketjes met middel X na een bedenktijd van zestig dagen gewoon via de pakketpost. Op het pakketje stond geen waarschuwing, maar de twee gram zelfmoordpoeder was wel zeer goed verpakt. Het zat in een plastic doosje dat weer in een grotere plastic verpakking zat. Die zat weer in een stalen kluisje, beveiligd met een code, die apart werd verstuurd. Dat kluisje zat weer in twee doosjes. In het pakket zat wel een uitleg dat het poeder gevaarlijk was.

Op 9 juli stond de uitspraak in de strafzaak gepland. Nu de verdachte niet meer leeft, kan hij niet meer worden vervolgd en komt er op de dag van de uitspraak een einde aan de strafzaak. De officier van justitie zal de rechtbank vragen om het OM niet-ontvankelijk te verklaren.

Tweede overleden verdachte

Het is niet de eerste keer dat het OM een zaak rond middel X moet staken omdat de verdachte is overleden. In mei stierf de 80-jarige Loek de L. uit Haarlem een natuurlijke dood. Hij werd verantwoordelijke gehouden voor hulp bij een gelukte zelfdoding in Arnhem.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chatten via en 113.nl.