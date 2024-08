Explosie bij viswinkel: politie gaat uit van aanslag

De explosie en brand die dinsdagnacht viswinkel Het Goudvisje aan de Nieuwe Haagdijk in Breda verwoestte, zijn het gevolg van een aanslag. De politie gaat uit van opzet, bevestigt zij vrijdag.

Volgens BN/De Stem is op videobeelden te zien hoe iemand woensdag in de vroege ochtend aan komt lopen met iets dat lijkt op een jerrycan. Daarna wordt er een gat in de voorruit van het pand gemaakt en wordt er vloeistof naar binnen gegooid.

Niet veel later volgt een harde knal en ontstaat er brand. Binnen enkele seconden stond de gevel in lichterlaaie, meldden buurtbewoners. Zij waarschuwden de hulpdiensten.

Bewoners van appartementen boven en achter de zaak werden uit veiligheidsoverwegingen uit hun huis gehaald. Niemand raakte gewond.

Eigenaar Mohamed Bittich werd dinsdagnacht ruw gewekt door de politie. "Een agent stond te bonzen op mijn deur. 'Je zaak staat in de fik'", vertelde hij eerder. "Ik kreeg trillende benen, kon wel door de grond zakken." Hij denkt dat er zeker voor een ton aan schade is.

Bittich verklaarde eerder dat er op de camerabeelden niets opvallends te zien was.

