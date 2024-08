Wagenbouwers theaterparade Brabantsedag werken door tot het allerlaatst

De Brabantsedag in Heeze staat voor de deur en dat betekent dat de wagenbouwers flink aan het zwoegen zijn om de puntjes op de spreekwoordelijke 'i' te zetten. De bouwers stoppen zondag pas op het allerlaatste moment, zegt bestuurslid Frank van Lierop. "Pas als die wagens over de startstreep gaan, valt het doek voor de bouwers."

In de tent van vriendenkring de Oude Ambachten wordt vrijdag nog flink geklust aan de wagen waarmee de groep zondag aan de theaterparade meedoet. Wie niet weet wat ze precies aan het doen zijn, kan de indruk krijgen dat er nog wel heel veel werk moet worden verzet.

"De wagen moet nog in elkaar worden gezet", vertelt Bob Jansens van de vriendenkring nuchter. "Wij gaan dadelijk naar het industrieterrein, waar we hem in elkaar hijsen. Vanavond staat de constructie helemaal netjes in elkaar."