Bewoners geschokt nadat bus met bruiloftsgasten tegen hun huis botste

Ashly staat zaterdagmorgen voor de deur van haar huis nog bij te komen van de schrik. Ze werd 's nachts wakker toen een bus met volle vaart tegen de gevel van haar huis knalde. "We hoorden tot twee keer toe een klap. De eerste toen de bus twee auto's ramde en de tweede toen hij tegen de gevel van ons huis knalde." De buschauffeur (79) uit Someren kwam om het leven. De passagiers waren op de terugweg van een bruiloft en kwamen met de schrik vrij.

In de bus was bij sommige mensen de paniek groot, zegt Ashly. "Mensen riepen brand, brand, omdat er rook in de bus was en mensen probeerden er zo snel mogelijk uit te komen. Eerst hielpen we mensen nog om de bus uit te komen, maar de politie en hulpdiensten waren snel ter plaatse. En dan komt het besef dat er een bus tegen je huis is aangereden".

Voordat de bus tot stilstand kwam tegen de gevel van het huis was de bus al tegen een paar auto's die stonden geparkeerd gebotst. Ashly denkt dat de bus daarom haar huis uiteindelijk niet is binnengereden: "De bus heeft best wel veel dingen geraakt onderweg, wat hem denk ik wel heeft afgeremd."

Terwijl ze tussen het glas en de puinstukken in haar voortuin staat, zegt Ashly dat de gebeurtenissen nog heel onwerkelijk zijn. "Je hebt niet het idee van is dit nou echt gebeurd. Ja je kijkt naar die tuin en weet dat het echt gebeurd is, maar het besef is er nog niet echt. Het is als in een flim of op tv. Je ziet het wel eens en denkt het zal nooit hier gebeuren, maar toch wel."