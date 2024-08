Paard zakt door trailer en overlijdt op de snelweg: 'Bizar'

Een paard is zaterdag aan het begin van de middag door de vloer van een trailer gezakt. Dat gebeurde terwijl de auto en trailer op hoge snelheid op de snelweg reden. Het paard had ernstige beenverwondingen en moest uiteindelijk worden ingeslapen. "Een goed moment om te kijken naar de manier waarop we dieren vervoeren", zegt de Dierenbescherming.

Het ongeval gebeurde op de A58 in de richting van Tilburg naar Breda. Ter hoogte van de afrit Ulvenhout zakte het paard door de vloer. Het is niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. De afrit Ulvenhout is vanwege het ongeluk tijdelijk afgesloten geweest. Ongelukken zoals die op de A58 zijn bizar, maar gebeuren volgens een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) eigenlijk nooit: "Het kan wel eens voorkomen dat een trailer omvalt, maar een vloer die doorzakt? Dat heb ik nog nooit gehoord. Dit is niet iets wat op grote schaal gebeurt."

"Een paard is voor veel mensen als een soort familielid."

De controle en het onderhoud van een paardentrailer is onder de 3500kg niet verplicht. Daarboven dan weer wel. Volgens de woordvoerder van de KNHS wordt onderhoud aan trailers daarentegen wel vaak uitgevoerd, ongeacht het gewicht van de aanhanger: "Een paard is voor veel mensen als een soort familielid. Je moet er niet aan denken dat zoiets gebeurt. Je kan er vanuit gaan dat eigenaren hun paard goed onderhouden, en dit natuurlijk niet de bedoeling is."

"Als dierenleed voorkomen kan worden met meer duidelijkheid, waarom niet?"

Een woordvoerder van de Dierenbescherming zegt ook te schrikken van het ongeluk, en grijpt de gelegenheid aan om nog eens kritisch te kijken naar de wet- en regelgeving rondom het vervoer van dieren: "Ik ken geen verhalen zoals deze, maar het is een goede zaak om dit soort incidenten te voorkomen. Als dierenleed voorkomen kan worden met meer duidelijkheid, waarom niet?" DIT VIND JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT: Paard zit tot aan nek klem in sloot, brandweer moet het dier bevrijden 'Efteling stopt met paardenshow in openluchttheater Raveleijn'

Foto: Tom van der Put/SQ Vision