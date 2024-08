Boswachter maakt zich meer zorgen over honden dan over een wolf

Boswachter Jan Meesters is helemaal klaar met de honden die weer massaal loslopen in de Loonse en Drunense Duinen en het wild opjagen. Op deze mooie zondag leveren de loslopende honden de boswachter meer werk op dan wolven. Zo kreeg hij zondagmorgen een melding van twee wolven in het gebied. "We hebben gezocht en de melding geanalyseerd. Vooralsnog lijkt het waarschijnlijker dat het om loslopende honden gaat."

De boswachter van de Loonse en Drunense Duinen schrikt niet van een wolvenmelding in zijn gebied. "Ik wil het graag weten als het echt zo is want dan kan ik schapenhouders waarschuwen. Toch heb ik nog nooit een serieus spoor van een wolf hier gevonden. Wat mensen zien zijn grote herdershonden of wolfshonden die aan het jagen gaan." LEES OOK: Dode reeën gevonden in bossen Herperduin, boa’s delen boetes uit Die loslopende honden bezorgen de boswachter meer kopzorgen dan een eventuele wolf. "Het hele jaar door horen honden aan de lijn. Er zijn speciale losloopgebieden, ook hier waar dat niet hoeft." Zondagmorgen maakte een mountainbiker een melding van twee wolven. "Dat was vlakbij het losloopgebied en op een ongebruikelijk tijdstip voor wild."

"De hondeneigenaren nemen bewust het risico dat ze beboet worden."