Gezochte Misha W. aangehouden: stond op Nationale Opsporingslijst

De politie heeft zondag in Hoogerheide de 25-jarige Misha W. aangehouden. Dit nadat ze meer dan een jaar naar hem op zoek was geweest. Mogelijk was hij betrokken bij een dodelijke schietpartij op een woonwagenkamp in Eindhoven, aan de Heezerweg. Daar werd in juli vorig jaar geschoten tijdens een ontmoeting tussen drie mannen, van wie er één overleed. W. stond sindsdien op de Nationale Opsporingslijst.

Redactie Geschreven door