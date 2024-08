Nieuwe klachten over autobedrijf: 'Voel me zo stom'

Er zijn nieuwe klachten binnengekomen over autobedrijf MVS Auto in Deurne. Omroep Brabant publiceerde eerder een verhaal over mensen die daar een auto kochten en hem nooit kregen. Of ze kregen een auto vol mankementen. Bij de politie liggen inmiddels 13 aangiftes. Meer mensen willen hun verhaal delen over MVS. Twee van hen hebben een civiele rechtszaak gewonnen. Maar zelfs winst bij de rechter betekent nog niet altijd het einde van het verhaal.

“We wachten nog steeds op geld”, zegt Marianne Smit uit het Limburgse Swalmen die autobedrijf MVS met succes voor de rechter sleepte. “Het geeft zo’n stress, je hebt een vonnis in handen en je moet nog steeds achter je geld aan.” Het aankoopbedrag voor de auto die ze kocht, heeft Marianne terug, maar de proceskosten niet. Ze heeft een deurwaarder in moeten schakelen. Marianne kocht in 2022 een auto bij MVS. “Bij de proefrit kwam er stank uit de airco. Het was gewoon een kwestie van laten reinigen, zo werd gezegd. Toen we de auto kregen, rook het beter, maar de airco blies alleen warme lucht.” Marianne ging naar een andere garage. “Daar zeiden ze dat er helemaal geen airco in de auto zat. Er zat gewoon een leegte.” Het knopje om hem aan te zetten, was wel aanwezig.

"Het geld heb ik nog niet terug. Eind juni heb ik aangifte gedaan."

Tjitske de Haan uit het Gelderse Dodewaard kocht in april een auto bij MVS. Ze heeft hem nooit geleverd gekregen en ze heeft haar ruim 5500 euro ook niet terug. Een jaar geleden verloor Tjitske haar man. Hij was erg verknocht aan zijn auto, maar Tjitske moest hem met pijn in het hart van de hand doen. Wel wilde ze een nieuwe van hetzelfde merk. Haar dochter zag er eentje staan bij MVS en ze reden naar Deurne. “Het was een keurige zaak en we werden keurig behandeld”, zegt Tjitske. Maar na de aankoop van de auto begon volgens haar de ellende. De levering werd steeds uitgesteld. "Er gingen weken overheen. Uiteindelijk in juni heb ik de koopovereenkomst ontbonden. Daar maakten ze helemaal geen probleem van. Maar het geld heb ik nog niet terug. Eind juni heb ik aangifte gedaan.” Tjitske heeft de auto vooruitbetaald. “Ik voel me zo stom.”

"Nog veel erger is de stress."

Ook Iedje Kool uit Venlo in Limburg is niet tevreden over de handelwijze van MVS. “Ik ging de auto ophalen, maar toen ik de snelweg op wilde, ging het motorlampje branden. Volgens MVS was er verkeerde benzine in gegoten en zou het opgelost worden.” Maar volgens Iedje werd het niet opgelost. “Het lampje ging gewoon weer branden.” Toen Iedje haar auto bij een andere garage liet checken, bleek een olielek te zijn gedempt met een grote blauwe schoonmaakspons. Iedje wilde van de auto af en kreeg na veel gedoe wel een deel van haar geld terug. LEES OOK: Auto's gekocht, maar niet geleverd: 12 aangiften tegen autobedrijf Een deel van de tien kopers die Omroep Brabant sprak, wil anoniem blijven. Hun namen zijn bekend op de redactie. Niet alle mensen komen dan ook in het artikel voor. Opvallend is dat mensen die hun zaken met veel moeite al hebben afgehandeld met MVS toch naar voren komen en zich opnieuw melden. “Nog veel erger dan het verlies van het geld is de stress van het nachten wakker liggen”, zegt een anonieme koper.

" Zoals bekend herken ik niet wat er wordt gesteld door deze partijen."