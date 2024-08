112-nieuws: drukke ochtendspits • autobrand in Helmond

05.24

In de berging van een appartementencomplex aan de Torenallee in Eindhoven heeft korte tijd een kleine brand gewoed. Hoe die kon ontstaan, wordt onderzocht. De brand was snel geblust, maar de rookontwikkeling had zich al verspreid tot de vijfde verdieping. Het duurde daarom even voordat de brandweer het pand geventileerd had. Er raakte niemand gewond.