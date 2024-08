112-nieuws: stroomstoring in Dongen • fietser geschept

17.08

Er is vandaag een explosie geweest in de Loekmanstraat in Den Bosch. De politie onderzoekt de exacte aanleiding, maar 'er is nog veel onduidelijk'. Het is niet de eerste keer deze week dat er explosies zijn. In een huis aan de Leyhof, in de buurt van de Loekmanstraat, ging afgelopen nacht ook een explosief af. "Er is iets tot explosie gebracht bij een blinde muur, op straat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen schade", laat een woordvoerder van de politie weten aan Omroep Brabant.