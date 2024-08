Familie hoopt 35 jaar na moord op 'tante Wies' eindelijk op antwoorden

"Wies was voor ons een tweede moeder. Ze stond altijd voor ons klaar. Ze zou voor ons door het vuur gaan. Dat willen we ook voor haar doen. We willen gewoon dat dit wordt opgelost." Deze week is het exact 35 jaar geleden dat de 32-jarige Wies Hensen uit Budel werd vermoord. Haar familie doet samen met de Peter R. de Vries Foundation een uiterste poging de dader te vinden. Dat is haar familie aan 'tante Wies' verplicht, zo geven ze aan.

Het is dinsdag 29 augustus 1989 als Wies naar de kermis gaat in haar woonplaats Budel. De volgende dag wordt haar naakte lichaam gevonden door twee fietsers in een sloot langs de Loonderweg in Valkenswaard. Wies blijkt gewurgd. Haar kleren worden in de buurt van haar lichaam gevonden. Alleen haar linkerlaars ontbreekt. Die is nooit teruggevonden. Wat er is gebeurd, is tot op de dag van vandaag onduidelijk.

"Mijn moeder ging door de grond toen ze het nieuws hoorde."

"Ik weet het nog als de dag van gisteren", vertelt neef Stephan - die destijds 12 jaar oud was - aan L1. Het is voor het eerst dat hij zijn verhaal doet. "Er stonden twee rechercheurs bij ons oma aan de deur. Wij sliepen daar, omdat onze ouders op de kermis waren. Ik heb mijn oma nog nooit zo gezien: toen ze het nieuws hoorde, ze brak... Wij zijn uiteindelijk geroepen om onze ouders te gaan halen, met de boodschap dat er iets ergs was gebeurd." Neef Franco, die een jaar ouder is, vult aan: "Toen het nieuws aan mijn moeder verteld werd - het was haar tweelingzus - ging ze door de grond. Dat beeld raakt me nog steeds. Dat vergeet je ook na 35 jaar niet."

"We hopen dat, alsjeblieft, iemand zijn mond opendoet."

"We hopen dat, alsjeblieft, iemand zijn mond opendoet. Al is het maar een klein dingetje, het kan ons helpen", benadrukt Stephan. "We weten na 35 jaar nog altijd niets, het is een groot vraagteken. Wij willen het als familie afsluiten, we willen het gewoon een plaats kunnen geven."

De familie van Wies hoopt dat de zaak nog wordt opgelost (foto: Frank Moonen/L1).

Maar dan zullen mensen die tot nu toe hebben gezwegen, wel moeten praten. Wies werd op de avond van haar verdwijning op de Budelse kermis door meerdere getuigen gezien in het gezelschap van twee of drie onbekende mannen. Eén van hen viel op door zijn geblondeerde haar. Die mannen zijn nooit gevonden en hebben zich nooit gemeld. Ook werd er een bestelbus gezien in de buurt van de vindplaats van Wies, die met gedoofde lichten wegreed.

"We blijven doorgaan, maar de kansen worden wel kleiner."

Volgens de familieleden moeten er mensen zijn die meer weten. Dat de Peter R. de Vries Foundation de coldcasezaak deze week, precies tijdens de Budelse kermis, opnieuw onder de aandacht brengt geeft, hen hoop dat er wellicht nieuwe feiten aan het licht komen die tot de oplossing kunnen leiden. Stephan wil niet spreken van een laatste kans. "We blijven doorgaan", benadrukt hij. "Maar de kansen worden wel kleiner. Wij stoppen echter niet voordat we iets weten."

"Ze is altijd een beetje zwartgemaakt, dat doet ons heel erg pijn."