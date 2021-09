Anonieme tipgever zette recherche op dwaalspoor over dood Wies Hensen

Wies Hensen (foto: politie). vergroot

Na een anonieme tip in november 1989 lijkt de moord op Wies Hensen opgelost. Althans zo lijkt het, maar het blijkt een dwaalspoor. Drie verdachten uit Budel worden opgepakt. Eén van hen legt zelfs een bekentenis af. In een speciale podcast van de politie legt Jeroen Snellen, coördinator van het coldcaseteam, uit waarom deze mannen toch vrijuit zijn gegaan.

“Deze mannen zijn destijds aangehouden, omdat ze bijzonderheden over de zaak wisten te vertellen. Ze hebben nog een tijd vastgezeten, maar zijn ook weer vrijgelaten omdat er geen bewijs was”, vertelt Snellen in de podcast. “De politie heeft deze mensen op geen enkele manier meer in het vizier.”

In Budel ligt dat anders. Bijna vijf maanden na de dood van Wies Hensen wordt er in het dorp namelijk nog een meisje vermoord: Anouschka Weezenbeek. Haar lichaam wordt in de Zuid-Willemsvaart teruggevonden. Het dorp is in rep en roer. Een van de verdachten zou een relatie hebben gehad met Anouschka. Die zou meer hebben geweten over de dood van Wies.

Wies werd 32 jaar geleden tijdens de kermis in Budel voor het laatst levend gezien. Ze werd de dag erna naakt gevonden in een sloot langs de Loonderweg in Dommelen. Ze was gewurgd.

"De drie verdachten waren wereldberoemd in Budel."

In het dorp denken sommigen nog steeds dat beide zaken met elkaar te maken hebben. Snellen: “Een van de verdachten heeft destijds bij zijn veertiende verklaring in de zaak van Wies een bekentenis afgelegd. Die verklaring moesten we vanwege de omstandigheden van destijds met een korreltje zout nemen. Ook DNA-sporen wijzen niet in die richting. Bovendien waren deze drie verdachten wereldberoemd in Budel. Getuigen hebben verteld dat deze mannen zeker niet de mensen waren met wie Wies voor het laatst is gezien. ”

“Deze mannen hadden niets met de dood van Wies te maken’, concludeert Snellen. Ook de familie van Wies gelooft niet in hun betrokkenheid. “Het bewijs is geleverd”, zegt Annelies, de zus van Wies, in de podcast. “Het is ook voor deze mensen een verschrikking. Ik hoop dat er snel iets wordt rechtgezet. Het is voor deze mensen net zo erg als voor ons.”

De beloning voor de gouden tip is 30.000 euro. Mensen die iets weten over de dood van Wies kunnen bellen met de opsporingslijn 0800-6070. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000.

