Frans zag waarschijnlijk hoe het lichaam van Wies Hensen werd achtergelaten

Het is ruim dertig jaar geleden, maar Frans van Dommelen herinnert zich die ene nacht, waarin de moordenaars van Wies Hensen hoogstwaarschijnlijk haar levenloze lichaam achterlieten in een sloot, nog heel goed. In een speciale podcast van de politie blikt hij terug.

Op 29 augustus 1989 liet Frans rond middernacht zijn hond uit. "Ik liep meestal naar hetzelfde veldje toe. Bij de bushalte stak ik de weg over, liet de hond los en bij de rand van het veld gaan staan. Op een gegeven moment kwam er een auto aanrijden. Hij stopte en daarna gingen de lichten uit. Dat vond ik verdacht, want het was pikkedonker. De deuren gingen open, en daarna was er een hoop gestommel en rumoer in de laadbak."

"Ik dacht, god weet wat ze gedaan hebben."

Na een minuut of twee vertrok de auto weer, blikt Frans terug. "Ik ben verder niet gaan kijken, want ik dacht: god weet wat ze gedaan hebben. De volgende dag was de hele plek afgezet door de politie."

De vrouw werd dood gevonden in Dommelen. Ze lag naakt in een sloot en bleek door wurging om het leven te zijn gebracht.

De daders zijn nog altijd spoorloos. De politie gebruikt onder meer de podcastserie in de hoop een doorbraak te krijgen in de oude zaak. Ook staat bij de kermis in Budel, waar Wies voor het laatst levend werd gezien, een mobiel lab waar bezoekers met een speciale virtual reality-bril de plaats delict kunnen bekijken.

"We roepen echt iedereen op om met informatie te komen. Al heb je maar een klein flardje van een vaag gerucht gehoord dat ons zou kunnen helpen", zegt de woordvoerder. De beloning voor de gouden tip bedraagt 30.000 euro. Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000

De podcastserie Cold Case van de politie is hier te beluisteren.

