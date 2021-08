Veel animo voor virtuele kijk naar plaats delict vermoorde Wies Hensen

Tientallen mensen hebben zaterdag een kijkje genomen bij de virtuele plaats delict van de omgebrachte Wies Hensen. De moord vond 32 jaar geleden plaats, maar de dader is nog altijd spoorloos.

Op de kermis in Budel, waar de vrouw voor het laatst levend werd gezien, staat een mobiel lab van de politie waar bezoekers met een VR-bril de plaats delict kunnen bekijken. Door die bril lijkt het alsof je écht op de plaats delict staat en krijg je informatie over de verschillende sporen.

Virtueel kijkje

Tientallen mensen zetten de VR-bril om de plek te bekijken waar Hensen 32 jaar geleden dood werd gevonden. De vrouw verliet waarschijnlijk op de avond van 29 augustus 1989 met twee onbekende mannen de kermis in Budel. Een dag later werd ze dood gevonden in Dommelen.