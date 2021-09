Bijna 100 tips, waaronder 'zeer interessante', over moord op Wies Hensen

Wies Hensen uit Budel (foto: politie). vergroot

De politie heeft in een week tijd een kleine honderd tips binnengekregen over de onopgeloste moord op Wies Hensen uit Budel in 1989. Enkele reacties worden 'zeer interessant' genoemd, zo meldt ze. De politie vraagt sinds een week met moderne technieken aandacht voor de moordzaak.

Zo is ze met een mobiel politielab op de kermis in Budel, die deze woensdag zijn laatste dag beleeft. Hier kun je met een virtual reality-bril de plek bekijken waar het lichaam van de vrouw werd gevonden. Wies werd 32 jaar geleden tijdens de kermis die toen in Budel werd gehouden, voor het laatst levend werd gezien.

Politie aangenaam verrast

Wies lag naakt in een sloot langs de Loonderweg in Dommelen toen ze er werd aangetroffen. Ze was gewurgd. Het slachtoffer droeg die avond zwarte laarzen. Eén daarvan bleef achter op de plek waar Wies werd gevonden; de andere laars is nooit teruggevonden. Het is niet bekend of hierop is gereageerd. Alle tips worden door het coldcaseteam onderzocht en op waarde geschat. Het is nog te vroeg om hier definitieve conclusies aan te verbinden, zo laat de politie weten.

Ze meldt aangenaam verrast te zijn door de grote betrokkenheid die er na al die jaren nog blijkt te zijn bij de inwoners van de gemeente Cranendonck, waar Budel onder valt. Ook is de politie blij met de grote bereidheid die er blijkt te zijn om informatie met haar te delen.

Twee onbekende mannen

Op dinsdagavond 29 augustus 1989 bezocht Wies de kermis in haar woonplaats. Verschillende mensen hebben haar daar gezien in het gezelschap van twee onbekende, jonge mannen met een lichte huidskleur.

Een van hen had blond krullend haar, de andere had donker haar. Rond tien uur ’s avonds zou Wies met dat tweetal vertrokken zijn van het kermisterrein. Beide mannen, die nu ouder dan 50 moeten zijn, zijn nooit herkend.

Op de kermis wordt hiervoor deze week aandacht gevraagd. Ook op andere manieren wordt de publiciteitscampagne voortgezet. Zo zijn er nog twee podcast-afleveringen van de politie, waarbij meer informatie over de moordzaak wordt gegeven en getuigen aan het woord komen. Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond eveneens aandacht aan de zaak.

