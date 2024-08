Appelflappen en chocolademelk voor Indonesische prins op Bladelse school

Hoog bezoek op het Bladelse Pius X-college. Niemand minder dan de Indonesische prins Wironegoro kwam daar op bezoek, samen met een groep leerlingen van de Tumbuh Hogeschool in Yogyakarta. Dat allemaal in het kader van een uitwisselingsproject.

Even na tien uur komt de bus met de Indonesische gasten dinsdagmorgen aan bij de school in Bladel. Mét dus de prins, duidelijk herkenbaar aan een typische en stijlvolle Indonesische blouse. Het gezelschap start het programma in een van de klaslokalen om daar kennis te maken met de Bladelse leerlingen en leerkrachten.

Een uitwisseling met een school in Indonesië, dat is nog eens wat anders. Initiatiefnemer is docent Henny Damen. Hij is van mening dat het goed is voor leerlingen om over grenzen heen te kijken en om in contact te komen met andere culturen. "Een school is meer dan een diploma alleen", aldus Damen. "Zeker nu er zoveel onrust is op de wereld."

En met Eindhoven als Brainport-regio, komt kennis van andere culturen en talen zeker van pas. Damen geeft toe dat een reisje voor een uitwisseling naar Indonesië niet voor iedereen is weggelegd. Toch is de belangstelling onder leerlingen groot. Voor een relatief laag bedrag van 1100 euro kunnen ze al mee naar Indonesië.