Chauffeur (77) rijdt fietser dood: 'Geen aanmerkelijke schuld'

De 77-jarige vrachtwagenchauffeur uit Son en Breugel had net zijn lading gelost bij een Jumbo-distributiecentrum in het Overijsselse Raalte. Daarna ging het gruwelijk mis. Hij draaide de straat op en zag daarbij een 71-jarige fietser over het hoofd. De fietser overleed. Maar de chauffeur had niks door. Pas na zo'n drie kilometer, toen een collega hem belde om te vertellen dat hij 'iets' had geraakt en terug moest rijden. Het Openbaar Ministerie vindt dat de chauffeur schuldig is aan de dood van de fietser, omdat hij onvoorzichtig is geweest. Maar de rechters zien dat anders, zo blijkt dinsdag.

Het gebeurde op 6 januari vorig jaar. Terwijl hij met zijn vrachtwagen de fiets van het slachtoffer nog drie kilometer meesleepte, had hij niks door, zo schrijft Oost. Pas nadat zijn collega hem vertelde dat hij iets geraakt had, ontdekte de chauffeur dat hij betrokken was geweest bij een ongeluk.

Hoe kon dit ongeluk gebeuren? Voor zowel de ervaren chauffeur als de rechters is het een raadsel. "Ik begrijp er geen barst van. Ik heb hem écht niet gezien, echt niet", zei de man twee weken geleden nog tijdens de rechtszaak.

De chauffeur keek naar eigen zeggen goed om zich geen, kende de omgeving op zijn duimpje, is een ervaren beroepschauffeur en de weersomstandigheden waren prima. "Als je de beelden ziet, en ook de conclusies uit de reconstructie, dan is het moeilijk te bevatten dat u de fietser niet heeft gezien", zei de rechter toen.

Onvoorzichtig of onoplettend

Het was daarom vooral de vraag of het ongeluk gebeurde doordat de chauffeur onvoorzichtig was geweest. Het Openbaar Ministerie (OM) vond van wel.

Voor justitie woog het mee dat de man beroepsmatig reed, bekend was in de omgeving, zijn zicht niet werd belemmerd en dat de fietser al enige tijd zichtbaar was. Daarom werd geëist dat de chauffeur een jaar lang niet meer zou mogen rijden. Hij moest van justitie ook een taakstraf van 240 uur krijgen, waarvan de helft voorwaardelijk.

Voorwaardelijke werkstraf

De rechters gaan daar niet in mee. Dat blijkt dinsdag in de rechtbank in Zwolle. "Naar ons oordeel bent u niet aanmerkelijk onvoorzichtig of onoplettend geweest. U heeft de fietser niet gezien, en daarom geen voorrang verleend. Maar één enkel gebrek aan waarneming is niet genoeg om te spreken van aanmerkelijke schuld", zo citeert de Overijsselse omroep de rechter.

Volgens de rechtbank veroorzaakte de man wel een gevaarlijke situatie in het verkeer. Dat wordt juridisch gezien als een overtreding, niet als een misdrijf. De chauffeur krijgt daarom alleen een voorwaardelijke werkstraf van zestig uur, met een proeftijd van twee jaar.