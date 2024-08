112-nieuws: ernstig ongeval in Oss • man gewond door gasfles

17.08

Op de Huizenbeemdweg in Oss is een oudere man met zijn scooter achterop een vrachtwagen gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van de brug over de Hertogswetering op een afgezette weg. Daar zijn werkzaamheden en de chauffeur van de vrachtwagen was midden op de weg bezig met het lossen van materialen daarvoor. De weg was dan ook afgezet met een hek en plonnen. Het slachtoffer is opgevangen door ambulancemedewerkers. Of hij ook naar het ziekenhuis moest is niet bekend.