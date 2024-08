112-nieuws: gaslek in Oss • tractor rijdt slagbomen kapot

10.48

Een man is vanochtend aangehouden na het meerdere keren steken van een 23-jarige Eritrese man in Roosendaal. De man wordt verdacht van poging doodslag. Het slachtoffer werd geraakt in zijn been en bovenlichaam, vermoedelijk met een stuk glas. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar.

