112-nieuws: man gestoken in Roosendaal • diefstal uit kledingcontainers

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06.16 Brand verwoest keet in Breda Aan de Weilustlaan in Breda vatte afgelopen nacht een keet vlam. Deze stond bij een flatgebouw. Een auto die vlakbij in de buurt geparkeerd was, liep bij de brand ook schade op. De politie doet onderzoek. Van de keet bleef vrijwel niets over. = Van de keet in Breda bleef vrijwel niets over (foto: Perry Roovers/SQ Vision). De keet stond op een parkeerplaats bij een flatgebouw aan de Weilustlaan in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

05.57 Man gestoken in Roosendaal Een man is afgelopen nacht gestoken in Roosendaal. De melding kwam vanuit de Petrus Dondersstraat, maar vermoedelijk gebeurde het op een andere locatie. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel verzorgd en vervolgens naar een ziekenhuis gebracht. Het gestoken slachtoffer is verzorgd en naar een ziekenhuis gebracht (foto: Christian Traets/SQ Vision).

00.55 Scooterrijder is scooter kwijt Een scooterrijder moest gisteravond zijn scooter inleveren bij de politie in Helmond. Hij werd door agenten al voor de vierde keer betrapt op de scooter terwijl hij geen geldig rijbewijs hiervoor heeft. De scooter wordt, afhankelijk van de waarde, verkocht of vernietigd. Foto: Instagram politie Helmond

23.28 Quadbestuurder is rijbewijs kwijt Een 20-jarige bestuurder van een quad moest gisteravond zijn rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie. Hij werd betrapt toen hij met een snelheid van 82 kilometer per uur over de Zeelsterstraat in Eindhoven raasde - daar geldt een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur - en daarbij een wheelie maakte. De man kreeg daarnaast een proces-verbaal.

23.24 Man beroofd van telefoon Op de Hoogstraat in Eindhoven is gisteravond een man beroofd van zijn telefoon. Hij raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Via Burgernet werd opgeroepen uit te kijken naar twee mannen. Het slachtoffer raakte bij de beroving gewond en is naar een ziekenhuis gebracht (foto: SQ Vision). De politie doet onderzoek na de beroving op de Hoogstraat in Eindhoven (foto: SQ Vision).