'Bij de balie zeggen ze: je moet gewoon wachten tot er wat gebeurt'

Het is woensdagochtend heel druk op Eindhoven Airport en reizigers weten niet waar ze aan toe zijn. Het vliegverkeer is door een grote netwerkstoring volledig verstoord. Verschillende vertrekkende vluchten zijn al geannuleerd en er is deze woensdag nog geen enkele vlucht vertrokken of geland. "Nu zitten we hier", verzuchten reizigers.

Of er toch nog vakantie gevierd zal worden? "Ik hoop het." Haar man knipoogt: "In een tentje op de hei dadelijk, haha." Mirjam ziet daar de humor nog wel van in. "Is ook leuk toch?" Ze blijven lachen ondanks de ellende. "Ja, natuurlijk. Je kunt hier toch niks aan doen. Maar het is niet leuk."

Mirjam uit Malden noemt de situatie op Eindhoven Airport zwaar klote. "Ik was hier al om zeven uur, ging om vier uur 's nachts mijn bedje uit. We zouden naar Salou gaan." Ze wijst naar haar man. "Hij is zestig geworden. Maar nu zitten we hier."

Nijmegenaar Pim is er maar bij gaan zitten. "Ik vind het wel balen, maar we moeten er maar het beste van maken", vertelt hij. "We zouden rond elf uur 's ochtends in Boedapest aankomen. Maar goed, we blijven daar een aantal dagen, dus als we daar om bijvoorbeeld drie uur vanmiddag aankomen is het ook goed. Je kunt er verder toch niks aan doen."

Pim baalt wel van de communicatie over wat er precies aan de hand is en de concrete gevolgen daarvan voor de reizigers. "We hebben eigenlijk niks gehoord. Bij de balie zeggen ze tegen ons: je moet eigenlijk gewoon wachten tot er wat gebeurt."

Rotterdammer Jeroen uit Rotterdam noemt de situatie op Eindhoven Airport heel erg vervelend. "Wij waren al om zes uur vanochtend hier. We zouden met zijn drieën naar Boedapest gaan, voor ons werk. Voor een paar dagen. Wij hadden eigenlijk over iets minder dan een uur in de lucht moeten zitten. Dat gaat hem helaas niet worden. Het is nu afwachten, meer kunnen we niet doen.'

Het zit hem met name dwars dat er zo weinig gezegd kan worden over hoe lang het nog allemaal gaat duren. "We horen alleen maar dat het vliegverkeer vertraagd is, dat er een storing is. Dat is het. We hopen wel nog te vertrekken vandaag. Anders loopt onze planning in de soep."

De veiligheidsregio's Midden- en West-Brabant en Brabant-Zuidoost melden woensdag ook getroffen te zijn door een grote storing. Ook elders in het land hebben hulp- en overheidsdiensten soortgelijke netwerkproblemen. Of dit alles met elkaar te maken heeft, is niet duidelijk.

