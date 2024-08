Doek valt voor Dinner Train, curator kijkt of doorstart mogelijk is

Het Oisterwijkse bedrijf achter Dinner Train is failliet verklaard door de rechtbank. Het bedrijf bood luxe diners aan in een rijdende trein, maar kampte de afgelopen maanden met zware problemen. Daarom waren alle geplande ritten al geschrapt.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft afgelopen dinsdag een curator aangewezen, die moet kijken of er nog een doorstart voor het bedrijf in zit.

Klanten en medewerkers gedupeerd

Het treinrestaurant vertrekt iedere week vanuit een andere stad in Nederland, waaronder vier Brabantse steden. Uit onderzoek van Omroep Brabant bleek eerder al dat er problemen zijn bij het bedrijf. De twee uur durende rit kostte ongeveer 100 euro per persoon, dat vooraf betaald moest worden.

Door problemen in de bedrijfsvoering heeft Dinner Train de afgelopen maanden meerdere ritten geannuleerd, maar zijn klanten nog niet terugbetaald. Zeker tientallen Brabantse gedupeerden wachten nog steeds op hun geld. Ook wachtten meerdere Brabantse medewerkers van het bedrijf al weken of maanden op de betaling van hun salaris. De bedragen verschillen van 400 tot 3500 euro.

Of de klanten en medewerkers hun geld nog terugkrijgen, is maar zeer de vraag. Bij een faillissement hebben bijvoorbeeld de belastingdienst en de bank voorrang op het terugbetalen van de schulden. Later pas zijn de medewerkers aan de beurt en klanten staan vrijwel onderaan de lijst.

Doorstart

De curator gaat nu dus onderzoek doen naar een mogelijke doorstart. Dat zou niet de eerste keer zijn voor het bedrijf. In de zomer van 2019 was het bedrijf achter Dinner Train ook failliet gegaan en maakte het een doorstart, die nu dus eindigt in een faillissement.

Eigenaar Tim Beltz was woensdagochtend onbereikbaar voor een reactie.

