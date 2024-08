Alle ritten geschrapt en boeken onmogelijk: drama Dinner Train nog groter

Dinner Train heeft al zijn ritten voor dit jaar geannuleerd en nieuwe boekingen zijn niet meer mogelijk via de website. Het Oisterwijkse bedrijf achter het rijdende treinrestaurant zit al langere tijd in de problemen. Mensen van wie de boekingen werden geannuleerd, worden niet terugbetaald en ook medewerkers wachten al langere tijd op hun salaris. Op sociale media spreken klanten van Dinner Train schande van de gang van zaken.

Dinner Train is een rijdend treinrestaurant waarin mensen kunnen kiezen uit meerdere menu's. Deze trein vertrekt iedere week vanuit een andere stad, waaronder vier Brabantse steden. Voor de twee uur durende rit betaal je ongeveer 100 euro per persoon. In 2019 ging het bedrijf failliet. Er is inmiddels een nieuwe eigenaar, maar toch zijn er weer financiële problemen.

Een klant die volgende week zaterdag met Dinner Train uit eten zou gaan, kreeg donderdag van het bedrijf te horen 'dat het niet mogelijk is om de rit zoals gepland uit te voeren'. Een andere klant klaagt online dat de treinrit van komende zaterdag niet doorgaat en dat Dinner Train slecht bereikbaar is. Het lijkt veel op de verhalen die Omroep Brabant eind juli ook al te horen kreeg.

Boos en bedrogen

Dinner Train heeft de reserveringen nu omgezet in een voucher die twee jaar geldig is. Na vijf maanden zouden mensen die voucher ook kunnen inzetten voor een volledige terugbetaling. Dinner Train zegt gasten op die manier gefaseerd te willen terugbetalen. Maar de gedupeerde reizigers voelen zich meer dan eens bedrogen en zijn het daar niet mee eens, blijkt uit hun reacties online.

Gerard Spierenburg, woordvoerder van Consumentenbond, liet eerder al weten het een opmerkelijke situatie te vinden. "Het is niet zo dat als jouw bedrijf zich in bepaalde omstandigheden bevindt, consumentenrecht niet meer geldt." Consumenten zijn niet de bank voor een bedrijf, zegt hij. "Door het geld niet terug te betalen, leen je in feite het geld van de consument."

Problemen bij onderaannemer

Dinner Train gaf zelf in juli al toe dat er inderdaad problemen zijn, maar dat er geen sprake is van oplichting. "Omdat het een rijdende trein betreft, zijn we afhankelijk van meerdere onderaannemers", legt de onderneming uit in de communicatie aan klanten. "Soms, zoals nu, gaat er iets mis bij een van deze schakels, wat direct grote gevolgen heeft voor onze hele operatie."

Een woordvoerder van Dinner Train is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar. Aan RTV Oost liet het bedrijf deze week weten dat er betalingsachterstanden waren ontstaan, "omdat we de afgelopen periode meer uitval hebben gehad van rijtuigen die wij huren".

Geen salaris

Niet alleen qua ritten en reserveringen gaat het mis bij Dinner Train. Uit onderzoek van Omroep Brabant bleek begin deze maand ook dat ook werknemers al weken of maanden wachten op uitbetaling. De bedragen verschillen van 400 euro tot zelfs 3500 euro. Bijna alle medewerkers van Dinner Train werken op zzp-basis, en een grote meerderheid van hen is student.

Hoe lang het duurt voor het bedrijf alles weer op orde denkt te hebben, is onduidelijk. In de communicatie aan klanten spreekt de onderneming de verwachting uit de planning voor 2025 eind deze maand live te hebben. Dan zou er weer een volledige keuze moeten zijn uit 27 vertreksteden in Nederland.

