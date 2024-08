Dit elftal Brabantse toppers gaan we zien op de Paralympische Spelen

Na de voor Nederland en Brabant zo succesvol verlopen Olympische Spelen beginnen deze woensdagavond de Paralympische Spelen, dit ook in de Frans hoofdstad Parijs. Onze provincie wordt door elf deelnemers vertegenwoordigd, onder wie meerdere medaillekandidaten. We zetten al 'onze' deelnemers voor je op een rijtje.

Kimberly Alkemade (34)

Met wereldrecords op de 100 en 200 meter sprint is deze para-atleet uit Den Bosch een belangrijke kandidaat voor twee gouden medailles. Kimberly zelf weet dat het mogelijk is en hoopt haar snelste tijden ooit te lopen. "Ik ga voor het hoogst haalbare, maar makkelijk zal het met zo’n sterke concurrentie zeker niet worden. Onmogelijk is het echter niet."

Marlène van Gansewinkel (29)

Een grote concurrent van Kimberly is Marlène van Gansewinkel uit Hilvarenbeek. Ze pakte tijdens de Paralympische Spelen van 2021 in Tokio twee gouden plakken. Marlène doet overigens ook mee aan het verspringen, een onderdeel waarop ze bij de laatste twee Spelen een medaille won. "Natuurlijk is er druk, maar ik ga er vooral van genieten. Het is mijn doel om mijn beste race te lopen, dan ben ik tevreden. Als er dan iemand sneller is, dan is dat zo.”

Kiki Hendriks (23)

Het liefst had para-atleet Kiki Hendriks uit Roosendaal meegedaan aan de 100 meter in Parijs, maar bij een interne battle met drie andere Nederlandse sprinters viel ze net buiten de selectie. Aan het verspringen mag ze wel meedoen. "Ik sta vierde op de wereldranglijst, er is van alles mogelijk.”

Levi Vloet (28)

Hij voelt zich thuis op de atletiekbaan en is gelukkig als hij mag sprinten. Levie Vloet uit Linden wist zich te kwalificeren voor de 200 meter en hoopt daar geschiedenis te schrijven. "Met mijn tijd sta ik derde op de ranglijst, maar normaal gesproken zijn er drie atleten die net boven me uitsteken. Ik heb weinig invloed op wat de rest doet, ik wil mijn beste race afleveren en voorin mee gaan doen in de finale."

Niels Vink (21)

Als iemand weet wat winnen is, dan is het Niels Vink. De rolstoeltennisser uit Helmond heeft al diverse prachtige titels op zijn naam staan. Drie jaar geleden in Tokio won hij het goud in het dubbelspel en die titel hoopt hij te prolongeren. Zijn grootste droom is ook het goud in het enkelspel. “Of ik een favoriet ben? Ik vind het prima wat iedereen van mij verwacht. Ik moet eerst maar eens kijken of ik de finale haal. Daarvoor moet ik toch eerst de nodige wedstrijden winnen.”

