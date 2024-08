Chaos verwacht bij hotel op Eindhoven Airport door storing

Er wordt vanavond 'echt grote chaos' verwacht bij Tulip Inn, het enige hotel op Eindhoven Airport. Dat zegt manager Jacqueline Hompes. Het hotel heeft het nu al drukker dan normaal. Veel mensen willen een kamer gebruiken om de tijd tot de volgende vlucht te overbruggen.

Een hotelkamer kost 151 euro, flink wat geld dus, zegt Hompes. Daarom boeken alleen reizigers die al weten waar ze aan toe zijn een van de 120 kamers, ziet ze. "Zoals mensen die zelf een vlucht hebben omgeboekt en morgen gaan, of reizigers die al weten wanneer hun volgende vlucht vertrekt, bijvoorbeeld woensdagavond." LEES OOK: Vliegverkeer op Eindhoven Airport ligt tot zeker vijf uur plat door storing Op dit moment is duidelijk dat de storing woensdag tot zeker vijf uur zal duren. "Voor wie niet weet of de vlucht daarna toch nog vertrekt, is een hotelkamer wel erg duur", beaamt een reiziger aan de bar bij het hotel. De man komt uit Friesland en hoopte tegelijk met vrienden in Boedapest aan te komen.

"Dan moeten we ook vergoedingen gaan aanvragen, een gedoe."

Terug naar huis is door die afstand geen optie. Wel heeft hij al een vlucht op het oog op donderdag vanaf Amsterdam. Tot er duidelijkheid is, wacht hij met een cocktail en een boek aan de bar af, zegt de man. Als het op een overnachting aankomt, overweegt hij alsnog de hotelkamer op het vliegveld.

Gestrande reizigers voor bij de ingang (foto: ANP).

Veel reizigers ondergaan de gevolgen van de storing gemoedelijk. Een man bestelt een speciaalbiertje aan de bar op het moment dat zijn vlucht naar Bratislava zou vertrekken. Donderdagochtend willen hij en zijn vriendin in Wenen de Spaanse Rijschool bezoeken, een eeuwenoud opleidingsinstituut voor paarden. Later staat tijdens de vierdaagse trip een concert op een boot gepland van een vrouwelijke dj waar hij fan van is. Dat hij de komende uren niet vertrekt, is 'nog geen probleem, nu missen we niks'. Maar vanaf donderdagochtend wordt dat een ander verhaal. "Dan moeten we ook vergoedingen gaan aanvragen, een gedoe."

"We kunnen geen ijzer met handen breken."