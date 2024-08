Jarenlange kentekensoap: Abdullah weigert bloemen en cadeaubon

Aan de kentekensoap van de Rotterdamse Abdullah is een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Twee jaar lang ontving hij onterechte parkeerboetes van de gemeente Breda, terwijl hij daar nooit kwam. Nu krijgt hij van de gemeente eindelijk excuses aangeboden met een bloemetje en cadeaubon. Maar die moest hij wel zelf ophalen. "Ik was zo beledigd."

Het probleem van Abdullah was een leesfout van de scanauto in Breda. Het kenteken van de 42-jarige Rotterdammer wijkt één letter af van een autobezitter in Breda. Waar Abdullah een B heeft, staat op het andere kenteken een D. En precies in die D zit een roestige schroef. Daardoor leest de scanauto een B en denkt-ie voortdurend dat een auto uit Rotterdam-Zuid onbetaald geparkeerd staat in Breda. Het gevolg: twee jaar lang kreeg Abdullah tientallen onterechte parkeerboetes. Hij moest iedere keer weer aantonen dat hij niet in Breda had geparkeerd. "Ik word er helemaal gek van", zei hij eerder tegen Rijnmond.

"Het zou echt niet meer voorkomen."

De gemeente Breda erkende de fout, paste iets aan in het systeem en beloofde dat het "echt niet meer zou kunnen voorkomen" dat Abdullah nog een parkeerboete zou ontvangen. En toen kreeg hij weer twee parkeerboetes.

Abdullah wordt er gek van: gemeente Breda bekeurt hem al 2 jaar onterecht De Bredase SP stelde begin juli raadsvragen over de kentekensoap. Deze week kwam de verkeerswethouder Bruijns (CDA) met antwoorden: "Tot onze grote spijt hebben wij moeten vaststellen dat er wederom twee naheffingen zijn opgelegd terwijl er niet is geparkeerd in Breda." Er was toch weer iets fout gegaan in het systeem van de scanauto, maar: "Inmiddels hebben wij er wederom voor gezorgd dat het kenteken voor een lange periode door de scanauto niet meer wordt geregistreerd, waardoor er geen naheffingen meer worden opgelegd." Verder schrijft de wethouder dat er "nogmaals ambtelijk contact" met Abdullah is opgenomen en "vanuit de ambtelijke organisatie excuses is aangeboden, waarbij er een bloemetje en een VVV-bon is aangeboden".

"Ik was zo beledigd. Ik heb de bloemen en de bon geweigerd."

Abdullah is speciaal voor de ambtelijke excuses naar Breda gereden. "Het is niet te geloven. Ze nodigen me uit voor excuses, ik neem een snipperdag op en maak kosten. Om uiteindelijk een bon en bloemetje in ontvangst te nemen", zegt hij teleurgesteld na afloop. Hij voelt zich zo beledigd, dat hij de bos en de bon heeft geweigerd.

Ook de Bredase SP vindt het een uitermate mager gebaar: "Dit kan toch niet: een VVV-bon en bloemen is best matig voor twee jaar lang gedoe en stress", reageert fractievoorzitter Inge Verdaasdonk. Ook is ze niet te spreken dat verantwoordelijk wethouder geen tijd in zijn agenda vrijmaakt en het gesprek overlaat aan ambtenaren. "Ze hebben uitgelegd wat er misging en dat het niet meer zal gebeuren. Hebben ze ook naar hem geluisterd? En waarom niet de wethouder zelf?"

"Niks doen is toch geen optie."