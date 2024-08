Vaker grootschalige vertraging op Eindhoven Airport: zo ging het mis

Het was een drukte van jewelste op Eindhoven Airport. Woensdagochtend konden vluchten niet vertrekken door een landelijke netwerkstoring. Inmiddels is het luchtverkeer langzaamaan weer opgestart, maar dit was de derde keer in anderhalve maand tijd dat de gangen van de luchthaven bomvol vertraagde reizigers stonden. Omroep Brabant duikt de archieven in, en wat blijkt? Sinds 2023 is het meerdere keren raak geweest op de Eindhovense luchthaven en dan wel om de volgende redenen.

Netwerkstoringen

De netwerkstoringen liggen het meest vers in het geheugen. Uiteraard gaat het om de landelijke storing in het netwerk van Defensie waardoor geen enkel vliegtuig op kon stijgen. Maar een maand geleden vond er ook al een enorme storing plaats. Door een fout waardoor veel computersystemen wereldwijd niet werkten, konden banken, nieuwszenders en dus ook luchthavens hun werkzaamheden niet of nauwelijks uitvoeren. Eindhoven Airport was daar ook de dupe van. LEES OOK: Chaos op luchthaven door computerstoring: 'Volgende keer hier kamperen'

Drukte op het vliegveld in Eindhoven (Foto: ANP)

Klimaatprotesten

Door een klimaatactie in maart werden meerdere vluchten uit voorzorg verplaatst of geannuleerd. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion eisten dat het aantal vluchten op Eindhoven Airport gehalveerd zou worden. Dat maakten ze duidelijk via een demonstratie op het plein voor de luchthaven. Daarnaast willen de actievoerders een directe stop op privévluchten. Ondanks de actie was de vertrek- en aankomsthal van het vliegveld normaal te bereiken. Een jaar eerder zorgde een protestactie van Extinction Rebellion voor meer commotie - toen werden 104 demonstranten opgepakt omdat er een hek werd doorgeknipt en ze zo het terrein van het vliegveld op konden. De activisten hielden onder meer de belangrijkste doorlaadpost bezet op het vliegveld. Daardoor konden er geen koffers of passagiers in en uit de vliegtuigen. Zowel vluchten die vertrokken als landden op Eindhoven Airport waren daardoor vertraagd of geannuleerd. LEES OOK: Ruim honderd klimaatactivisten opgepakt bij protest op Eindhoven Airport

Klimaatactivisten op Eindhoven Airport (Foto: Jan Peels).

Bommelding

Veel vliegverkeer van en naar Eindhoven werd vorig jaar februari vertraagd door een bommelding. De politie kreeg een melding dat er een bom aan boord zou zijn van een toestel dat vanuit Praag onderweg was naar de Eindhovense luchthaven. De politie schakelde de marechaussee in en vluchten werden omgeleid via Schiphol, Maastricht en Brussel. Eenmaal in Eindhoven aangekomen, werd het vliegtuig ontruimd. Uiteindelijk liep het verhaal met een sisser af; het vliegtuig werd doorzocht, maar er werd geen bom gevonden. LEES OOK: Geen bom gevonden in vliegtuig, vluchten vanaf Eindhoven Airport hervat

Passagiers uit het ontruimde vliegtuig worden naar de terminal gebracht (Foto: SQ Vision)

Dichte mist

Mistvorming gooide het afgelopen anderhalf jaar tot tweemaal toe roet in het eten van reizigers. Door dichte mist lag vorig jaar in september het vliegverkeer in de ochtend stil. Een enkele vlucht naar Barcelona kon toen vertrekken vanuit Eindhoven Airport; de rest werd vertraagd om omgeleid via andere luchthavens. Eerder dat jaar had het KNMI in februari code geel afgegeven door de dichte mist. De vertraging duurde enkele uren, waardoor vliegtuigen die in de ochtend zouden vliegen werden vertraagd. Later op ochtend, rond een uur of elf, klaarde de mist op en konden de vliegtoestellen weer veilig opstijgen. LEES OOK: Vliegverkeer op Eindhoven Airport komt weer op gang