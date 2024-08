Ook rechtbank weet niet wie doorrijder is die Noah zwaargewond achterliet

De 35-jarige L.A. uit Eindhoven is vrijgesproken van de aanrijding van de toen 15-jarige Noah bij de McDonald’s in Helmond. Dat besliste de rechtbank in Den Bosch vrijdag. Er is te weinig bewijs dat hij degene was die met zijn auto op Noah botste en hem zwaargewond achterliet.

Er is, volgens de rechtbank, eenvoudigweg te weinig bewijs dat de 35-jarige L.A. op de avond van 6 september 2019 achter het stuur zat van de blauwe Citroën Saxo. En dus blijft het na al die jaren onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor dit zware ongeval, waarvan Noah tot op de dag van vandaag last heeft.

Op die 6e september 2019 ging hij ’s avonds om acht uur nog even een ijsje halen bij de McDonald’s aan de Deltaweg in Helmond. Hij weet nog dat hij daar bij het stoplicht stond en zijn volgende herinnering is dat hij wakker werd in het Radboudumc in Nijmegen.

Vlak voor het fastfoodrestaurant werd hij op de fiets aangereden door een auto die hard reed. Getuigen denken dat de wagen wel 70 kilometer per uur reed, waar 30 is toegestaan. Noah werd geschept en de bestuurder reed door.

De blauwe auto werd de volgende dag gevonden in de Swalmstraat in Helmond. De man die de auto op zijn naam had staan, was zo gevonden. Maar toen begonnen de problemen. Die man, L. A. (nu 35) uit Eindhoven, heeft altijd ontkend de bestuurder te zijn geweest. Hij had die auto voor geld op zijn naam gezet, maar weigerde de naam van de chauffeur te noemen.

De wijkagent herkende hem wel als de bestuurder en zag hem wel eens in die Saxo rijden, maar de politie hield de auto in die periode ook twee keer aan met een andere man achter het stuur.

Vijf jaar geweigerd naam te geven

L.A. zegt zelf dat hij die avond in Amsterdam was en hij weigert al vijf jaar om de naam te noemen van degene die dan wel heeft gereden. Wettelijk ben je verplicht om die naam te noemen, maar omdat de zaak al zo lang loopt, is die plicht inmiddels verjaard.

En zo kon de officier van justitie twee weken geleden al niets anders dan vrijspraak eisen. En daar ging de rechtbank in mee. Er is geen bewijs tegen L.A. of iemand anders. Er zijn geen beelden van het ongeluk en de getuigen geven allemaal een ander signalement van de bestuurder: van kaal tot blond, tot Marokkaan.

De vrijspraak is pijnlijk voor Noah die inmiddels 20 is en nog steeds kampt met de gevolgen van het ongeluk. Hij lag een paar dagen in coma en voor zijn leven werd gevreesd. Fysiek is hij wel weer in orde, maar met zijn hoofd kwam het niet meer goed. Zijn hersencapaciteit is flink afgenomen en naast veel hoofdpijn heeft hij moeite met multi-tasken. Sporten gaat niet meer en tot op de dag van vandaag ondergaat hij behandelingen.