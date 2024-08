Weer een vergunning ingetrokken van vakantiepark Peter Gillis

Opnieuw moet een vakantiepark van Peter Gillis dicht. Het gaat om De Berckt, in het Limburgse Baarlo. De gemeente weigert een exploitatievergunning te verlenen, omdat die misbruikt zou kunnen worden voor criminele activiteiten. Zo blijkt volgens de gemeente uit onderzoek. En dus moeten de gasten van het park per direct hun koffers pakken.

"Dit is vervelend voor de mensen die er verblijven of hun vakantie hebben geboekt", zegt burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo bij L1Nieuws. "Maar op basis van het onderzoek kon ik niet anders dan de vergunning weigeren."

Welke criminele activiteiten de gemeente vreest, wil ze niet zeggen. Vakantiepark De Berckt kwam vorige maand nog in het nieuws nadat het dak van het zwembad instortte.

Meer illegale praktijken

Net als op veel andere parken van de Oostappen Groep, waar Peter Gillis voorheen eigenaar van was, is er het nodige aan de hand op De Berckt. Zo werden er illegaal arbeidsmigranten ondergebracht en woonden sommige mensen er permanent. De gemeente legde meermaals boetes en lasten onder dwangsom op na overtredingen. Hierover lopen nog verschillende rechtszaken.

De oud-campingbaas vroeg eind vorig jaar een exploitatievergunning aan. In april maakte de gemeente al bekend dat die geweigerd zou worden. Toen kon de Oostappen Groep nog officieel bezwaar maken. Vandaag meldt de gemeente dat het bezwaar is bekeken, maar niet heeft geleid tot een ander besluit. De Berckt moet dicht, want zonder vergunning mag het park niet in gebruik zijn.

Park gaat mogelijk weer open

Toch is het verhaal daarmee niet uit. In april meldde Peter Gillis dat zijn Nederlandse parken overgenomen worden door een nieuwe exploitant. Zijn opvolger heeft zich in juni bij de gemeente gemeld en daar ook een vergunning aangevraagd voor De Berckt. Als de gemeente daarvoor wel groen licht geeft, zou het park weer open kunnen.

"In theorie is het dus mogelijk dat de gasten nu weg moeten en straks weer terug kunnen komen", aldus een woordvoerder van de gemeente. Wanneer de gemeente een besluit neemt over de nieuwe vergunningaanvraag, is onbekend. De gemeente zegt handhavend op te treden als het park niet daadwerkelijk sluit.

Het is niet het eerste park van Gillis dat dicht moet na onderzoek. Begin december vorig jaar was dat nog het geval op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel.

DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT:

Christianne waarschuwde gasten dat dak van zwembad De Berckt instortte

Camping Prinsenmeer sloot in december, maar boeken kan nog gewoon