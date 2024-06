Camping Prinsenmeer nog maanden dicht, maar boeken kan gewoon

Camping Prinsenmeer in Ommel gaat voorlopig nog niet open. De nieuwe exploitant, die parken heeft overgenomen van Peter Gillis, heeft vorige week, na maanden, een vergunning aangevraagd. Dat laat de gemeente Asten weten aan Omroep Brabant. De behandeling neemt maanden in beslag. Het is echter nog steeds mogelijk om een vakantie te boeken (en te betalen) via de website van Prinsenmeer.

Prinsenmeer moest in december vorig jaar de deuren sluiten. Uit een zogeheten Bibob-onderzoek bleek dat er een groot risico bestond dat eigenaar Peter Gillis het park gebruikte voor criminele activiteiten. Hierop schoof Gillis een nieuwe exploitant naar voren, Matthijs Stevens. De Bosschenaar moet nu een nieuwe aanvraag indienen en zelf ook een Bibob-onderzoek ondergaan.

Dat is vorige week gebeurd, zo meldt een woordvoerder van de gemeente Asten. Samen met Stevens werkte de gemeente de afgelopen maanden aan een vergunningaanvraag die goed genoeg was om in te dienen. Die aanvraag wordt nu beoordeeld en daarna volgt nog de toets bij het Landelijk Bureau Bibob.

Vooroverleg

Het is niet vreemd dat de gemeente Stevens 'helpt' met de aanvraag, zo legt bestuurskundige Albertjan Tollenaar uit: "Dit gebeurt wel vaker, vooroverleg wordt dat genoemd. Het scheelt alle partijen een hoop gedoe en geld als de aanvraag niet steeds teruggestuurd hoeft te worden, maar in één keer goed ingediend wordt."

Dat dit niet op korte termijn geregeld zal zijn, moge duidelijk zijn. "Deze procedure kan enkele maanden in beslag nemen. Een exacte periode is vooraf niet te geven, omdat dit afhangt van diverse factoren, bijvoorbeeld hoe compleet de aanvragen voor de diverse vergunningen ingediend worden en de doorlooptermijn bij het Landelijk Bureau Bibob," aldus de gemeente.

Vakantie boeken

Opvallend is dat een vakantie boeken op park Prinsenmeer nog gewoon mogelijk is via de website, terwijl de camping toch echt gesloten is. Dit heeft geleid tot een stortvloed aan negatieve reacties online. Niet iedereen is namelijk op de hoogte van het laatste nieuws rond wat ooit het modelpark van Peter Gillis was.

"Mijn dochter heeft het hele jaar gespaard om met haar zes kinderen op vakantie te gaan. Nadat ze 800 euro heeft overgemaakt naar dit park, blijkt het gesloten te zijn en krijgt ze geeneens haar geld terug. Dit is pure oplichting, mensen wees gewaarschuwd," schrijft ene M.A. op Google. Meerdere Polen waarschuwen elkaar om niet te boeken, omdat het park gesloten is.

Matthijs Stevens wilde niet reageren op vragen van Omroep Brabant.

Peter Gillis ligt al langer in de clinch met verschillende gemeenten. Ondertussen stapelen de rechtszaken en onderzoeken rond hem zich op. Hoe werd de ooit zo succesvolle realityster een verdachte in de ogen van justitie? En waarom stopt hij als campingbaas van de Nederlandse parken? Je ziet het in de nieuwe Misdaad Uitgelegd: