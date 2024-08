Grote storing legt kwetsbaarheid Nederlandse veiligheidsnetwerken bloot

Een grote storing aan het defensienetwerk NAFIN leidde woensdag tot grote problemen, onder meer op Eindhoven Airport en bij de hulpdiensten. Vanaf Eindhoven Airport kon bijna de hele dag niet worden gevlogen. Ook het C2000-netwerk, waarmee hulpdiensten met elkaar communiceren, werkte in de laagste versnelling. Hoe kwetsbaar is ons land?

NAFIN is een glasvezelnetwerk van meer dan drieduizend kilometer door heel Nederland. Het netwerk is is speciaal gelegd voor defensie. Zij maken gebruik van het netwerk om hun onderdelen te laten communiceren, maar de politie, ambulance en brandweer maken er eveneens gebruik van. Het is uitstekend beveiligd . Het zou een goed back-up systeem hebben, maar daar ging het waarschijnlijk mis.

Jean Debie is de voorzitter van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM). "De storing was aan het NAFIN-netwerk waaraan de overheidsdiensten als politie, ambulance, defensie en justitie verbonden zijn. Het is cruciaal dat het veilig is. We kunnen ons geen storingen veroorloven. Dan kunnen er levensgevaarlijke situaties ontstaan."

Op elk netwerk wat er bestaat kan een storing ontstaan, zegt Debie. "Geen systeem is honderd procent veilig. Als het nodig is moet de back-up wel goed functioneren. Bovendien moet in kaart worden gebracht of het om een interne storing gaat of een bijvoorbeeld een aanval van buitenaf."