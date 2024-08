Fout in softwarecode was oorzaak grote computerstoring

De oorzaak van de grote computerstoring woensdag was een fout in de softwarecode in het zwaarbeveiligde overheidsnetwerk. Dat meldt defensieminister Ruben Brekelmans. Er is volgens hem geen indicatie dat er kwaadwillenden betrokken waren.

"De oorzaak van het probleem lag in de toegangsverlening tot het zogeheten NAFIN netwerk", schrijft Brekelmans in een verklaring op X. Door een fout in de softwarecode was het niet mogelijk verbinding te maken met dat netwerk. De komende uren worden de laatste stappen gezet om de systemen weer volledig te laten werken. "Dit alles laat eens te meer zien hoe belangrijk het is dat IT-systemen weerbaar zijn. Defensie monitort de situatie uiteraard en zal deze storing met betrokken partijen evalueren." Vluchten geannuleerd

Door de netwerkstoring lag woensdag in het hele land een groot aantal overheid hulp- en overheidsdiensten plat. Op Eindhoven Airport konden vluchten niet vertrekken, omdat dat een militair vliegveld is. Hulpdiensten konden niet meer goed communiceren. En ook konden mensen niet inloggen op DigiD. Halverwege de middag was de storing grotendeels verholpen. Rond vijf uur vertrokken de eerste vluchten weer vanaf Eindhoven Airport.