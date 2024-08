Bijna dertig vluchten geannuleerd na netwerkstoring Eindhoven Airport

In totaal 28 van de 58 vertrekkende vluchten van Eindhoven Airport zijn woensdag geannuleerd door de grote netwerkstoring bij defensie. Ook een groot aantal aankomende vluchten werd verplaatst of moest later landen dan gepland. Op Eindhoven Airport is donderdag van de chaos niets meer te merken.

Het ging om een netwerkstoring bij defensie, daardoor lag in het hele land een groot aantal hulp- en overheidsdiensten plat. Op Eindhoven Airport konden vluchten niet vertrekken, omdat dat een militair vliegveld is. Alle vluchten zijn donderdagochtend op de geplande tijd vertrokken. In de aankomsthal is het niet drukker dan normaal. "Het loopt gelukkig weer allemaal als vanouds", aldus een woordvoerder van het vliegveld.

"Van de vluchten die zouden landen zijn er 21 op een andere luchthaven geland."

Woensdag moesten 28 vluchten geannuleerd worden door luchtvaartmaatschappijen, omdat er geen vliegverkeer mogelijk was vanaf Eindhoven Airport. "Een aantal vluchten is vanaf andere luchthavens uitgevoerd en een aantal vluchten is alsnog uit Eindhoven vertrokken", aldus de woordvoerder op NPO Radio 1. Vluchten die zijn geannuleerd, kunnen volgens haar ook vertrokken zijn vanaf andere luchthavens en op een ander moment. Dat geldt ook voor vluchten voor reizigers die woensdag vanuit het buitenland naar Eindhoven Airport zouden vliegen. "Van de vluchten die zouden landen, zijn er achttien geannuleerd en 21 op een andere luchthaven geland. Uiteindelijk zijn er nog achttien vluchten bij ons geland", aldus de woordvoerder. Op het vliegveld zijn donderdag ook weinig extra vluchten, omdat er nog achtergebleven passagiers zouden zijn. "We hebben vandaag één extra vertrekkende vlucht. Luchtvaartmaatschappijen moeten dan ook extra toestellen beschikbaar hebben."

"Hoe zorgen we zo goed mogelijk dat dit niet nog eens gebeurt?"

Reizigers zijn donderdag opgelucht dat de chaos is opgelost. "We zouden eigenlijk gisteren vertrekken, maar ik ben blij dat we dat niet hebben gedaan", lacht Yvonne Kanterman uit Gouda. Zorgen over haar vlucht naar Valencia heeft ze niet gehad. "Meestal komen dit soort dingen binnen een dag wel goed." Datzelfde geldt voor Noah de Groot uit Meerkerk, hij vliegt donderdag naar Ibiza. "Het is vandaag hartstikke rustig, alles is opgelost. Ik moet eerlijk zeggen dat ik gisteren niet naar het nieuws heb gekeken." Bij Eindhoven Airport worden gesprekken gevoerd over de storing en de gevolgen. "De storing zat bij defensie en daar ondervonden wij last van omdat wij gebruikmaken van de vliegbasis en de verkeerstoren van defensie. Wij kunnen dit niet voorkomen. Het is natuurlijk onderwerp van gesprek: hoe zorgen we zo goed mogelijk dat dit niet nog eens gebeurt."

