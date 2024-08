12-jarig meisje verkracht in weiland, 3 jaar cel voor Dylano (21)

Ze fietste van school naar huis en ze was bijna thuis toen een 12-jarig meisje in Oosteind van de fiets werd getrokken en in een weiland verkracht. De 21-jarige Dylano R. moet 3 jaar de cel in, heeft de rechtbank in Breda besloten.

De rechter noemt het een heftige gebeurtenis, die het meisje een normale ontwikkeling op het gebied van intimiteit heeft ontnomen. De kans is groot dat ze daar in haar verdere leven last van houdt. Dat het meisje pas 12 jaar oud was, is reden voor een hoge straf. Dylano R. uit Oosterhout krijgt een gevangenisstraf van drie jaar en één jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Ook moet hij het slachtoffer 12.500 euro schadevergoeding betalen en mag hij na zijn celstraf niet in Oosteind of Dongen komen.

DNA

De verdachte ontkende tijdens de zitting dat hij het meisje heeft verkracht, maar de rechter vindt dat er voldoende bewijs is. Zo zat er DNA van het slachtoffer in de onderbroek van de dader en is uit telefoongegevens duidelijk geworden dat de twee elkaar bij het bewuste weiland hebben getroffen. Bovendien vindt de rechtbank de verklaring van het meisje overtuigend. Dat geldt niet voor de alternatieve scenario's van de verdachte. Die kwam telkens met andere verhalen over wat er gebeurd zou zijn en die gelooft de rechtbank niet.

De verkrachting gebeurde op 6 oktober. Het meisje ging op haar nieuwe fiets naar huis vanuit school. Toen ze bijna thuis was, zag ze een grijze auto stilstaan in de berm. Een man stond ernaast en riep dat ze iets was verloren uit haar mandje. Het meisje stopte, maar zag niks liggen en fietste snel weer door.

Oraal bevredigen

De man rende achter haar aan, trok haar van haar fiets en nam haar mee het weiland in. Hij zei dat ze moest 'meekomen en luisteren'. Het meisje was bang, probeerde tevergeefs weg te rennen. De verdachte probeerde haar broek los te maken, maar dat lukte niet. Uiteindelijk trok hij zijn eigen broek omlaag en dwong hij het meisje om op haar knieën te zitten en hem oraal te bevredigen.

Toen de man klaar was, wist het meisje weg te rennen. Ze vluchtte naar het huis van haar opa, aan wie ze vertelde wat er was gebeurd. Later, toen ze thuis wachtte op de politie, moesten alle deuren op slot en de gordijnen dicht. Het meisje was in paniek.

De politie kwam de verdachte op het spoor door toedoen van hemzelf. Kort na de verkrachting chatte Dylano R. online met de politie. Hij vroeg hoe hij aangifte kon doen van een mogelijke valse beschuldiging van verkrachting. Het was aanleiding voor de politie om Dylano R. direct aan te houden.