A2 gaat weer dicht: 'Dit wordt het allerdrukste weekend'

Rijkswaterstaat waarschuwt opnieuw voor files nu de A2 weer dichtgaat voor onderhoud. Om negen uur donderdagavond wordt de weg naar Den Bosch tussen Oudenrijn en Vianen voor de derde week op rij tot maandagochtend 05.00 uur afgesloten. Dat leidde eerder al tot monsterfiles tijdens de vrijdagavondspits.

Zo werd het voor Brabanders eerder deze maand bijna onmogelijk om thuis te komen. Aan Omroep Brabant vertelde Kim uit Heesch hoe ze zes uur deed over vier kilometer. Google Maps had haar Nieuwegein ingestuurd, maar daar kwam ze muurvast te staan.

Omdat bijna in heel het land de vakanties voorbij zijn, denkt Rijkswaterstaat dat dit het 'allerdrukste weekend' gaat worden. "Cijfers uit het verleden laten zien dat er deze vrijdag zo'n 15 procent meer verkeer op de weg is. Dat kan zomaar twee uur extra file opleveren."

Vorige week vrijdag liepen de omleidingsroutes al behoorlijk vast. Dat gebeurde onder andere op de A4 en de A27. Omdat de werkzaamheden aan de A2 nog steeds doorgaan, roept Rijkswaterstaat autogebruikers op om 'nog één keer massaal weg te blijven bij de (snel)wegen in de regio Utrecht'. Mensen die morgen echt de weg op moeten, wordt geadviseerd dat te doen voor 14.00 uur of na 18.00 uur.

Rijkswaterstaat raadt verder aan niet de navigatie te volgen, maar officiële omleidingsroutes. Net zoals bij Kim is gebleken dat apps soms aangeven dat er geen files staan. "Terwijl dit niet klopt. Rijkswaterstaat is hierover in gesprek met de serviceproviders die de navigatiesystemen aanbieden."

Volgende week en de week daarop wordt in de weekenden opnieuw aan de A2 gewerkt. Maar dan beginnen de werkzaamheden pas vrijdagavond in plaats van donderdagavond.

