'Slopen is bezopen', maar bewoners raken hun huis misschien toch kwijt

Zo'n zeventig bewoners van de Roofvogelbuurt in Oss hielden donderdag een protestbijeenkomst voor het kantoor van BrabantWonen in Oss. Hun huizen staan op de lijst om gesloopt te worden, maar de bewoners willen hun geliefde plekje niet verlaten.

Later veranderden de inzichten van BrabantWonen en nu staat de huizen mogelijk de sloopkogel te wachten. Op de plek worden dan appartementen gebouwd. "Ik wil blijven wonen waar ik nu zit. Tot mijn dood. We willen dat er een handtekening wordt gezet om onze huizen niet te slopen", zegt Benny Hofmeier, een van de bewoners.

Leroy Vossenberg van de SP was er ook bij. Zijn partij heeft het lot van de buurtbewoners aangetrokken en is een van de gesprekpartners bij het overleg. "De bewoners is al beloofd dat hun woningen worden gerenoveerd. Daar houden we ons aan. Er wordt al drie jaar over gesproken, er is nul-vertrouwen meer in BrabantWonen."

In het kantoor van BrabantWonen werden verschillende gesprekken gevoerd. Leroy van de SP en een kleine delegatie van de bewoners hielden de andere buurtbewoners op de hoogte. Na de laatste sessie kwam ook Harrie Windmüller, bestuurder van BrabantWonen naar buiten.

Goed nieuws had hij niet. "De eis om de huizen niet te slopen kan nog niet van tafel. Ik heb meer tijd nodig. In een uur onder druk van mensen kan ik mijn eerdere beslissing niet veranderen. Ik sta voor mijn besluit. Als ik fouten heb gemaakt, dan zal ik die herstellen. BrabantWonen gaat er nog een keer naar kijken", zo vertelde hij.