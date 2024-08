Twee aanhoudingen na onderzoek in verdachte bestelbus en horecazaak

Twee mensen zijn donderdag aan het einde van de dag aangehouden in Eindhoven nadat in een bestelbus vermoedelijk grondstoffen voor de productie van drugs zijn gevonden. Ook is een horecazaak op de Kruisstraat doorzocht.

De politie volgde een verdachte bestelbus die uiteindelijk stopte bij een horecazaak aan de Kruisstraat in Eindhoven. In de bestelbus vond de politie volgens een woordvoerder vermoedelijk grondstoffen voor de productie van drugs.

Specialist gevaarlijke stoffen

De bestelbus is in beslag genomen en meegenomen naar het politiebureau in Eindhoven. Daar is de bus onderzocht door een specialist gevaarlijke stoffen van de brandweer.

De horecazaak aan de Kruisstraat is omsingeld en afgesloten, de politie heeft het pand doorzocht. Recherche en forensische opsporing waren daarbij aanwezig.

Agenten met handschoenen aan doorzochten het pand, ook de mensen die in het gebouw waren moesten aan het onderzoek meewerken.

Of de twee mensen die zijn aangehouden in de bus zaten of in de horecazaak, laat een woordvoerder van de politie in het midden. Of er ook drugs zijn gevonden, wil de woordvoerder van de politie niet kwijt.