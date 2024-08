Gegevens op straat na datalek: hoeveel kwaad kan dat?

Door een verkeerde mail naar een inwoner in plaats van een collega bij de gemeente, lagen donderdag ineens de gegevens van 23.000 Bosschenaren op straat. Wat gebeurt er eigenlijk nadat deze gegevens zijn gedeeld en wat kun je dan zelf doen om de schade te beperken?

In Den Bosch zijn vooral BSN-nummers en mailadressen gelekt. Wat kunnen hackers eigenlijk met die gegevens? Kwaadwillende partijen kunnen vrij weinig met alleen een gelekt BSN-nummer, stelt de Autoriteit Persoonsgegevens. Het BSN-nummer is een ‘informatieloos’ nummer. Dat betekent dat er geen persoonlijke informatie, zoals de geboortedatum, in is verwerkt.

LEES OOK: Gemeente gooit persoonsgegevens van 23.000 Bosschenaren op straat

Weet of je gehackt bent

Een mailadres is al iets gevoeliger, want die zijn het startpunt voor de meeste inlogformulieren. Als je mailadres bij hackers bekend is, kunnen ze bijvoorbeeld proberen je phishing-e-mails te sturen en zo achter nog meer belangrijke gegevens te komen.

Met een gehackt e-mailaccount, waarbij hackers dus ook het wachtwoord hebben gekraakt, kunnen criminelen op het internet je identiteit aannemen. Hiermee hebben hackers toegang tot je contacten, kunnen ze op jouw naam online aankopen doen of je account gebruiken om spam te versturen.

Bekende Roosendaalse datajournalist en Daniël Verlaan tipt op zijn website ‘Laat je niet Hack maken’ dan ook om op Google nieuws-alerts in te stellen voor je mailadres en je telefoonnummer, zo krijg je een melding als een website jouw gegevens online zet.

Wachtwoord vergeten?

Je kunt checken of je mailadres onderdeel is geweest van een datalek. Dat kan via websites als haveibeenpwned.com, scatteredsecrets.com en politie.nl/checkjehack. Blijkt je mailadres betrokken te zijn geweest bij een datalek, verander dan zo snel mogelijk je wachtwoord.

Hetzelfde wachtwoord gebruiken voor verschillende accounts is volgens data-experts uit den boze. Stel je voor dat een hacker per ongeluk achter je Netflix-wachtwoord komt, dan wil je niet dat die daarmee ook in je bank-app kan inloggen.

Verlaan spreekt trouwens liever van wachtzinnen, met spaties tussen de woorden. Deze zijn bijna niet te raden door hackers. Ook tipt hij om gebruik te maken van passwordmanagers, een soort digitale kluis die jouw wachtwoorden voor je bewaart. Er zijn verschillende gratis wachtwoordmanagers beschikbaar, zoals Bitwarden en Keepass.

Niet te bang zijn – wel scherp

Het heeft geen zin om nu bang achter je laptop te gaan zitten. Hackers hebben het zeer zelden op alleen jou gemunt. Voorzichtig zijn op het internet is wel slim. Behandel elke mail of online verzoek dat te maken heeft met betalen of inloggen met gezonde argwaan en laat je nooit overtuigen om in berichten of telefoontjes persoonlijke gegevens te noemen. Log ook niet in via een linkje in een bericht.

De Autoriteit Persoonsgegevens raadt mensen, die vermoeden dat ze slachtoffer van identiteitsfraude zijn, aan om contact op te nemen met het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude.