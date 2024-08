Brand verwoest leegstaand pand : 'Hopelijk komt er nu iets fatsoenlijks'

De brand, donderdagavond in een leegstaande winkel aan de Ringbaan-Oost in Tilburg, komt voor buurtbewoners niet als een verrassing. Voor sommigen voelt het zelfs als een verlossing. “Ik hoop dat ze er nu iets fatsoenlijks op zetten”, zegt overbuurman Wim Lanslots.

De brandweer rukte met veel materieel uit en had de brand laat in de avond onder controle. Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend. “Veel rook was er, en heel veel vuur. Het duurde vrij lang voordat ze alles geblust hadden”, zegt John Heeren, die tegenover het pand woont en het van dichtbij zag gebeuren. Hij denkt dat de brand is aangestoken. “Hier rekenden we al jaren op. Het staat al zo lang leeg, er wordt niks mee gedaan.” Heeren vindt dat de brand, hoe triest ook, een kans biedt: “Ik hoop dat er huizen op die plek komen.”

"Misschien wel een goede zaak dat het er nu niet meer is.”

“Het was ooit een autozaak. Ook de auto die bij het pand stond geparkeerd, stond er net zo lang, tien tot vijftien jaar”, weet ook Peter Ballemans. Hij is automonteur in een pand naast de afgebrande zaak en werd gebeld. “Ik woon hierachter, dus ik was er snel bij", vervolgt hij. "We waren bang dat het zou overslaan en hebben toen met man en macht alle auto’s naar buiten gereden.” De angst was terecht, gezien de vlammen die ‘boven de bomen uitkwamen', zegt de 46-jarige monteur. "We hebben geluk gehad en zijn vooral erg opgelucht."

"Een goede brand, lekker warm ook."