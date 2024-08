Koningin Máxima prikt zelf dahlia's voor corso: 'Het gebeurde gewoon'

1/2 Corsominnend Zundert stond vrijdag in het teken van het bezoek van koningin Máxima. Ze verraste vrijwilligers door mee te tikken en haar kennis van het evenement en grote interesse. Komende zondag is de grote parade!

Veel lachende gezichten deze vrijdag in Zundert. Wat wil je, koningin Máxima liet zich zien tijdens de laatste voorbereidingen voor het Corso Zundert, waarvan zondag de traditionele parade plaatsvindt. De koninklijke hoogheid stak ook de armen uit de mouwen: ze pakte een krat met dahlia’s en ging aan de slag met het prikken en tikken van de bloemen. Tot verbazing en tevredenheid van de vele vrijwilligers.

“Heel geweldig. Van tevoren had ik kriebels in de buik, maar het is allemaal zo vanzelf gegaan. Echt leuk om mee te maken.” Dimphy van Berkel was één van de vele vrijwilligers die Máxima van dichtbij mochten meemaken. Ze mocht ook een praatje maken met haar.

"Zo gaat dat bij ons corso: we nemen elkaar mee."

“Het werd een best lang gesprek en ik stond ervan te kijken wat ze allemaal van ons wist. Natuurlijk hadden we haar wat informatie gegeven, maar dat ze die zo paraat had, dat was bijzonder. En dan verloopt zo’n gesprek vanzelf. Ook over hoe ik erin ben gerold. Hoe ik meegesleept ben. Want zo gaat dat bij het corso: we nemen elkaar mee. Dit maak je nooit meer mee.” LEES OOK: Corsobouwers verwachten hoog bezoek: Koningin Máxima komt dahlia's tikken Máxima bracht een bezoek aan drie buurtschappen: Helpt Elkander, De Berk en Klein-Zundert. Ze werd bijgepraat over wat er elk jaar allemaal bij komt kijken. Haar verre van gespeelde interesse werd op prijs gesteld. Ze kreeg tijdens haar bezoek zelfs de smaak te pakken. Tijdens de rondleiding door een van de tenten waar buurtschappen de laatste puntjes op de i zetten, pakte ze spontaan een krat met dahlia’s op en mengde ze zich tussen de dorpelingen die er drukdoende waren.

"Dit was niet voorbesproken, het gebeurde gewoon."

Niek Melisse, voorzitter van buurtschap Klein Zundert, keek zijn ogen uit: “Je hoefde haar niet rond te leiden. Ze zocht zelf haar weg tussen de mensen en ik weet zeker dat ze het enthousiasme, maar ook de onderlinge competitie heeft geproefd. Ik had helemaal niet verwacht dat ze in het steekhok zelf zo’n krat pakte en op tafel zette. Dat was niet zo voorbesproken, het gebeurde gewoon.”

Niek Melisse: "Het gebeurde gewoon" (foto: Omroep Brabant).

De mensen die aan de bewuste tafel zaten, spraken van een ‘once in a lifetime’-ervaring. “Hier gebeurde het. Ik riep nog: help even en ze zette de krat bij ons neer. Echt hartstikke leuk. Ik kreeg zelfs nog een schouderklopje”, zei een van hen. Een vrouw tegenover hem: “Wij zaten aan de bevoorrechte tafel, heel bijzonder.” Een andere vrijwilliger was ook verrukt door de aanwezigheid van de vrouw van koning Willem-Alexander: "Ze is veel knapper dan ik dacht." Het was voor het eerst dat iemand van het Koninklijk Huis een bezoek bracht aan (de voorbereidingen op) het corso. Precies zestig jaar geleden was toenmalig koningin Juliana weliswaar ook in Zundert, maar dat was vanwege de onthulling van een monument voor de gebroeders Van Gogh van Ossip Zadkine.

Burgemeester Joyce Vermue (tweede van links) en koningin Máxima groeten mensen die aan een wagen aan het bouwen zijn (foto: Eefje Fotografie).

John Vriends, voorzitter van de organisatie, volgde Máxima met een grote glimlach. “Dit was één van de hoogtepunten van de editie van dit jaar, maar zondag krijgen we natuurlijk het hoogtepunt: de optocht. Maar het was heel leuk, heel mooi, heel spontaan. Ik denk dat we heel goed onder de aandacht hebben weten te brengen wat we als buurtschappen en corsogemeenschap voor elkaar krijgen.”

John Vriends, zo trots als een pauw (foto: Omroep Brabant).