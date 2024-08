RKC-spelers blijven vertrouwen houden: 'Maar wel keer met elf man eindigen'

Van paniek is bij RKC nog geen sprake. Feit is wel dat de Waalwijkse formatie na vier wedstrijden op nul punten staat in de Eredivisie. "We moeten verstandiger gaan worden en een keer een wedstrijd met elf man uitspelen", aldus doelman Jeroen Houwen.

Voor het derde duel op rij kreeg een RKC'er een rode kaart. Tegen AZ, vrijdagavond, was het Michiel Kramer die uit het veld werd gestuurd na een elleboogstoot. Houwen: "Toen we met tien man kwamen te staan, zakten we nog verder achteruit en was het alleen maar tegenhouden." LEES OOK: Michiel Kramer misdraagt zich en moet al snel met rood vertrekken Kramer zelf werd weggehouden van de pers, maar hij deed wel zijn verhaal tegenover de camera van ESPN. "Een terechte rode kaart. Ik ben verantwoordelijk en wat er ook voor straf uitkomt, die zal ik accepteren."

Doelman Houwen merkt niets van onrust binnen de club. "De koppies gaan niet hangen, we moeten aan de slag met de leermomenten. Er waren ook goede dingen die we lieten zien. Al met al zijn we pas net begonnen aan het nieuwe seizoen, ik merk voetballend dat we stapjes zetten." Richonell Margaret begon tegen AZ in de spits. Hij had het net als de rest van zijn ploeggenoten lastig tegen de Alkmaarders. "We begonnen nog goed aan de wedstrijd, maar we maakten vervolgens een paar slordige foutjes. Daarna gaven we teveel ruimte weg. Soms willen we te graag en zijn we een beetje te ongeduldig."

"We moeten onszelf niet gek laten maken."