Steun van collega's bleef uit nadat Rob zijn terras rookvrij zei te maken

Rob Michielsen kreeg veel haat én steun nadat hij twee weken geleden aankondigde het terras van zijn brasserie Anvers in Tilburg helemaal rookvrij te maken. Op sociale media liepen de reacties uiteen van mensen die juichten tot aan doodsverwensingen. Maar in één hoek bleef het volgens Michielsen angstvallig stil: die van andere horecaondernemers. "Heel veel collega's zijn bang voor omzetderving. Maar ik vind dat het klaar moet zijn."

Afgelopen week stond er een man voor het terras van eetgelegenheid Anvers die 'demonstratief' liet weten het er niet mee eens te zijn. "Ik rook waar ik wil", riep die volgens Michielsen, die zelf niet in zijn zaak was.

"Ik leg dat soort reacties naast me neer", vertelt Michielsen aan de telefoon. "Maar het laat me ook weer niet helemaal koud. Ik denk vooral: waar gaat het over dat mensen zo denken te moeten reageren? Kennelijk heb ik iets geraakt bij de haters."

De ondernemer zit naar eigen zeggen sinds zijn veertiende in de horeca. Hij maakt zich al jaren hard voor een rookvrij restaurant. In 2015 kreeg Anvers een aparte plek op het terras voor rokers. Nu vindt Michielsen het tijd om roken helemaal uit zijn zaak te verbannen. "We moeten het niet meer normaal vinden dat je tweedehands nicotine in je gezicht geblazen krijgt. Ik weet dat ik de boel hiermee op scherp zet. Ik hoop mensen aan het denken te zetten."