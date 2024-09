Politie ziet verband tussen explosie Helmond en brandstichting Eindhoven

Een ontploffing in Helmond en een brandstichting in Eindhoven in april dit jaar hebben met elkaar te maken. Dat zegt de politie in het opsporingsprogramma Bureau Brabant maandag. Waarom die twee zaken verband houden met elkaar, vertelt de politie niet in de uitzending.

Op de beelden is te zien hoe op zondagavond 21 april twee mannen zwaar vuurwerk achterlaten bij een slaapkamerraam aan de Dortmunderkade. De ontploffing laat een groot gat achter in het raam. De vrouw die in de slaapkamer lag te slapen, bleef ongedeerd. Volgens de politie een klein wonder.

Twee uur later vliegt er een auto in brand in Eindhoven. Deze wagen staat geparkeerd aan de straat Il Trovatore. De wagen is in brand gestoken. De politie heeft aanwijzingen dat de ontploffing in Helmond en de brandstichting met elkaar te maken hebben. Dat is alles wat de politie erover kwijt wil.

Wie de mannen op de beelden herkent, kan zich melden bij de politie.