112-nieuws: scooter rijdt achterop bestelbus • autobrand Soerendonk

De brandweer is vanmiddag rond half vijf gealarmeerd voor een autobrand op de Molenheide in Soerendonk. Tijdens het rijden was brand ontstaan in een personenauto: er kwam rook uit het dashboard. Eerder vandaag waren er nog werkzaamheden uitgevoerd aan het dashboard van de auto. De bestuurder zette zijn auto aan de kant en vroeg bij een buurtbewoner om hulp. Deze kwam met een emmer water om de brand te blussen. Ook een voorbijganger stopte om met een brandblusser het vuur te doven, maar dit lukte niet. Intussen was ook de brandweer gealarmeerd.



Toen de brandweer arriveerde stond de auto volledig in brand. De zwarte rookontwikkeling was vanaf de snelweg A2 te zien. De brandweer had de situatie snel onder controle, maar de auto is onherstelbaar beschadigd. De bestuurder van de auto is ongedeerd. De Molenheide werd tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Er is een berger opgeroepen om de uitgebrande auto af te slepen.